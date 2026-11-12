Tragedia en Villarino: un nene bahiense de 5 años murió ahogado en una pileta

Un trágico episodio ocurrió ayer por la tarde en un establecimiento rural del distrito de Villarino, donde un nene de 5 años, oriundo de Bahía Blanca, murió tras ahogarse en una pileta.

Según el informe policial, el hecho se produjo alrededor de las 14.10, en un campo ubicado a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Hilario Ascasubi, en dirección sur hacia Pedro Luro.

El pequeño se encontraba de paseo junto a su padre en el establecimiento donde trabaja su abuelo. Al momento del almuerzo, sus familiares advirtieron que no lo encontraban y comenzaron a buscarlo.

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Poco después, lo hallaron en el fondo de una piscina y lo trasladaron por sus propios medios hasta el Centro Asistencial de Hilario Ascasubi.

El menor ingresó con signos vitales muy bajos. Sin embargo, minutos después, la médica Patricia Cobello confirmó su fallecimiento como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio por ahogamiento.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica de Bahía Blanca, en tanto la Ayudantía Fiscal de Villarino dispuso la realización de una autopsia y otras diligencias para establecer las circunstancias del trágico episodio.