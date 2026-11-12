El Servicio Meteorológico emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes en Bahía y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) acaba de emitir un aviso a muy corto plazo por "tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo" que afectará en forma parcial a los distritos de Bahía Blanca, Puan, Tornquist y Villarino.

La advertencia climática tendrá validez hasta las 16.58, según indicó el organismo.

Como prevención, el SMN recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

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También pide alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, en caso de estar al aire libre, buscar refugio en un edificio, casa o vehículo cerrado, y para minimizar el riesgo de rayos, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

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