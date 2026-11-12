Tres aprehendidos tras ser sorprendidos cambiando la cerradura para usurpar una vivienda

La policía detuvo esta mañana a tres personas, entre ellas un menor de edad, cuando intentaban adueñarse de una propiedad ubicada en el macrocentro de nuestra ciudad.

El hecho ocurrió, minutos después de las 11, en una vivienda ubicada en calle Undiano al 1500. Según fuentes policiales, los implicados ingresaron al domicilio sin el consentimiento de la propietaria con el propósito de usurparlo.

Al arribar al inmueble, los efectivos constataron que los sospechosos no solo se encontraban en el interior, sino que estaban reemplazando la cerradura de la puerta principal para asegurar su permanencia y bloquear el acceso a los dueños legítimos.

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Los efectivos procedieron a la aprehensión de los tres involucrados de Rodrigo Pita Knell (25), Antonio González (48) y un adolescente de 17 años.

Durante el procedimiento, la policía secuestró diversas herramientas de mano y el nuevo mecanismo de cerradura que pretendían instalar, elementos que ya forman parte de la evidencia reunida en la causa.

Asimismo, en el marco de las tareas de identificación realizadas en el lugar, la policía demoró a un cuarto hombre de 44 años para establecer fehacientemente su identidad, conforme a los procedimientos previstos por la normativa provincial vigente (Ley 13.482).

En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15 y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca, quedando imputados de "usurpación agravada por la participación de un menor de edad y averiguación de identidad y medios de vida".