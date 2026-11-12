Ratifican el alerta amarillo de esta noche y emiten un alerta naranja para el viernes por tormentas en Bahía y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no sólo ratificó el alerta amarillo por lluvias y vientos fuertes, previsto para esta noche y las primeras horas de mañana, sino que emitió un alerta naranja para la tarde y noche del viernes por nuevas tormentas sobre Bahía Blanca y buena parte del sudoeste provincial.

La doble advertencia climática afectará, además de Bahía, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Villarino, Puan, Saavedra, Tornquist y Patagones.

Respecto del alerta amarillo por lluvias, el SMN indicó que "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas" que podría incluir "fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas".

"Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", sostuvo.

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Al anticipar la situación del viento, explicó que las ráfagas soplarán desde el sector este, "con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

Sobre el alerta naranja por tormentas, en tanto, el organismo remarcó que "el área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica".

"Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados de manera puntual", completó.

Por su parte, el servicio diario de Satelmet pronostica para este viernes una mañana con tiempo templado e inestable, seguida de una tarde con precipitaciones y tormentas dispersas, y de una noche fresca con inestabilidad remanente.

Entre las recomendaciones para los habitantes de las localidades afectadas, el SMN pidió retirar o asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También solicitó alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, en caso de estar al aire libre, buscar refugio en un edificio, casa o vehículo cerrado, y para minimizar el riesgo de rayos, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.