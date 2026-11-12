Acueducto en Cerri: por la continuidad de los trabajos, este viernes se interrumpirá el servicio de agua

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informa que este viernes continuarán en General Daniel Cerri los trabajos en la obra de reemplazo y ampliación del acueducto que abastece a la localidad.

La obra se ejecuta a la altura de la Ruta 3 y el acceso a la localidad, por lo que se deberá interrumpir el suministro de agua a partir de las 8 y hasta horas de la tarde.

Por esta razón, desde la empresa se solicita a los usuarios que realicen las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período se utilice el recurso solo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.