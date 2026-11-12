Detuvieron a un joven tras saltar un paredón y robar un celular

La policía aprehendió esta mañana a Tomás Nahuel Figueroa (27), imputado por los delitos de hurto agravado por escalamiento, violación de domicilio reiterada y averiguación de procedencia.

El procedimiento se inició alrededor de las 11, en una vivienda ubicada en Sixto Laspiur al 2300, donde una mujer de 42 años denunció que un individuo había saltado el paredón frontal de su propiedad y sustraído un teléfono celular Xiaomi perteneciente a su hija menor de edad.

A partir de las características aportadas, efectivos del Comando de Patrullas desplegaron un operativo cerrojo, logrando localizar al sospechoso cuando intentaba escapar por distintas propiedades del sector. Figueroa fue aprehendido mientras permanecía oculto en una vivienda de Harrington al 2400, a la que habría ingresado sin autorización.

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Durante un rastrillaje, los uniformados lograron recuperar el teléfono sustraído, que se encontraba escondido detrás de unas macetas en el patio de otra vivienda, ubicada en inmediaciones de Bélgica y Julián Araujo de Calvento.

El imputado también está siendo investigado por su presunta vinculación con otros hechos delictivos de similares características ocurridos en la ciudad. Quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con actuaciones a cargo de la comisaría Séptima.