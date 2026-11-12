El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 13 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será templado e inestable, con viento leve del noreste rotando al noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo estará inestable con precipitaciones y tormentas dispersas, y viento con ráfagas fuertes del noroeste rotando al sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se presentará fresca con inestabilidad remanente, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 14 grados.