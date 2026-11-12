El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 13 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 13 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo será templado e inestable, con viento leve del noreste rotando al noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo estará inestable con precipitaciones y tormentas dispersas, y viento con ráfagas fuertes del noroeste rotando al sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se presentará fresca con inestabilidad remanente, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 14 grados.