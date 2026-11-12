Cuáles son las calles cortadas y qué sectores estarán afectados durante los próximos días

La circulación vehicular en distintos sectores de Bahía Blanca tendrá modificaciones durante los próximos días debido a una serie de cortes programados por obras de infraestructura y actividades educativas.

Uno de los principales inconvenientes se registrará en la intersección de Don Bosco y Rondeau, donde desde este jueves 12 de noviembre y por el término de 20 días habrá un corte total en la bocacalle. La interrupción responde a trabajos de reparación de losas en el marco del plan de bacheo.

Por otra parte, este viernes, entre las 15.30 y las 17, permanecerá cortada totalmente Pilcaniyén, entre Newton y Sócrates, debido a la realización de un acto educativo.

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A estas interrupciones se suman otras restricciones que continuarán vigentes en diferentes puntos de la ciudad.

En 12 de Octubre y Sarmiento se mantiene una reducción de calzada por trabajos correspondientes al plan de bacheo.

También continúa interrumpida la bocacalle de Teniente Farías y O'Higgins, donde se realizan tareas de reparación.

Asimismo, hay restricciones en Bermúdez y Humboldt, también por obras de bacheo, mientras que sigue cortada la intersección de Sócrates y Garibaldi por trabajos del mismo programa municipal.

Ante este panorama, se recomienda a los conductores circular con precaución, prestar atención a la señalización y contemplar recorridos alternativos para evitar demoras.