Denuncian la presencia de cucarachas en una escuela de Bahía y reclaman medidas sanitarias

Una situación de preocupación por las condiciones de higiene fue denunciada en la Escuela Secundaria N° 21 de Bahía Blanca, ubicada en calle Zapiola, donde se habría registrado la presencia de cucarachas en distintos sectores del establecimiento.

De acuerdo con el reclamo difundido, la problemática fue planteada al director de la institución para que adoptara medidas y buscara una solución. Sin embargo, la respuesta habría generado mayor malestar entre quienes hicieron pública la situación.

Según señalaron, en lugar de disponer tareas de fumigación y desinfección, se les habría entregado a los propios alumnos escobillones y palitas para que corrieran los insectos y pudieran continuar estudiando.

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La denuncia cuestiona la ausencia de medidas concretas de higiene y prevención sanitaria y advierte sobre la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

"Sin desinfección, sin fumigar, sin medidas serias de higiene y salud. Una vergüenza", expresa el mensaje que acompaña el reclamo, junto con videos que buscan dar cuenta de lo que sucede dentro del establecimiento.

El planteo vuelve a poner sobre la mesa la importancia del mantenimiento y las condiciones sanitarias de los edificios escolares, especialmente por tratarse de espacios en los que diariamente conviven estudiantes, docentes y trabajadores.