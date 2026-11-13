Limpiatubos, Upa, flores y frases, todo por descubrir en la ciudad de los siete puertos

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El espacio público más importante, el que define a una ciudad, es el que conforman sus calles y veredas. En ellos se vuelca la arquitectura, el mobiliario, el arbolado, los muros con leyendas, los detalles que hacen a su estética.

Caminar la ciudad es ser parte de un recorrido que todo el tiempo ofrece singularidades, detalles que llaman la atención, conmueven o sorprenden. Para verlas solo es necesario mirar con atención y curiosidad, en un tiempo más pausado.

Las flores del calisteno

Noviembre es el tiempo de floración de estos arbustos que por su porte y altura simulan ser árboles. Se trata del callistemon, oriundo de Australia, resistente a la sequía y el calor. Sus flores rojas se disponen de particular modo en las ramas, adoptando una forma similar a un limpiabotellas. Se los puede ver por toda la ciudad, adaptados de excelente manera al clima, aportando su color y estética en un paisaje distinto.

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Upa

Un ejemplar de árbol borracho en calle Entre Ríos, sorprende con un tronco excesivamente gordo, donde almacena más agua de lo imaginable. Pero además dos de sus ramas han crecido a sus costados, casi como si fueran expresivos brazos. Una asociación, de las muchas que puede generar el ejemplar, es con Upa, aquel particular e inolvidable hermano del cacique Patoruzú.

Detén el tiempo en tus manos

Un reloj de sol, en calle Las Heras, en el frente de una vivienda. Con números romanos y el gnomon que proyecta la sombra sobre su superficie. Los primeros relojes de sol lo tuvieron los egipcio, unos 1500 años antes de Cirsto.

Los matemáticos griegos los perfeccionaron y los romanos lo masificaron. Fueron estos últimos quienes les agregaron frases alusivas, inspiradas en el tiempo y la fugacidad de la vida. Umbrae sumus (somos sombra) y Omnes feriunt, ultima necat (Todas hieren, la última te mata) son dos modelos.

El indio contra el paredón

Espejismo es una canción de los Redonditos editada en 1993. La frase de la pared es parte de la letra: "Lo mejor de nuestra piel, es que no nos deja huir". Dijo el indio Solari sobre esa línea: “En su momento dudé: no sabía si poner que era lo mejor o lo peor de nuestra piel. Pensé, incluso, en decirlo una vez de una manera y la siguiente de otra. Pero era más desnudante así. Si no estuviésemos prisioneros de la piel huiríamos inmediatamente de nuestra intimidad. El tema tiene una cosa plañidera, es cierto. Pero cuando la hicimos en vivo la gente se la bancó bien”.

Cuando el diseño era importante

Por decenas se multiplican en la ciudad pequeños edificios construidos a lo largo del tiempo para alojar instalaciones de las empresas eléctricas. Se trata de construcciones simples, utilitarias, ubicadas dentro de la trama urbana. Hubo un tiempo en que su diseño merecía la debida atención, que sin pecar de exceso de decoración lucía una equilibrada composición. Este ejemplo de cuando el servicio estaba en manos de la empresa Compañía eléctrica Bahía Blanca da cuenta de ese cuidado y respeto hacia una obra cuya estética no es menos importante

Aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Una rareza. El árbol, si uno mira su copa ausente, está seco, muerto. Lo han podado de manera agresiva. En la parte inferior su tronco luce una especie de vendaje, en varios tramos, como si tuviese una herida que se está curando. Por encima, nuevas ramas y hojas, una señal de vida.

Un poste atento y servicial

El depósito de la basura, el lugar donde cada día el recolector toma los residuos. Hasta 1971 la basura se sacaba en tarros o cajones. Ese año se hizo obligatorio el uso de bolsas y con eso empezó a verse este singular equipamiento de vereda. En este caso el poste luce como un flaco encorvado llevando el canasto como el recordado caramelero de los cines. Muestra además su sonrisa y un sombrero, entre chinesco y boina. Dios está en los detalles, escribió el francés Gustave Flaubert.

La rosa es sin porqué

La primavera es la estación de las flores. Esa presencia cambia por completo el paisaje, el ánimo. Cuando esas flores desde los jardines buscan la calle se convierten en un aporte maravilloso. En este casos se trata de rosales trepadores, con rosas blancas y rojas al por mayor buscando el sol.

«La rosa es sin porqué, florece porque florece, /no tiene preocupación por sí misma, no desea ser”, vista», escribió al poeta Angelus Silesius

La línea del cielo

En 1828 el agrimensor Narciso Parchappe definió el lugar apropiado para emplazar el fuerte fundacional de la ciudad. Si bien el sector elegido –donde se ubica hoy la plaza Rivadavia—estaba por entonces en una modesta lomada—la elección dejó a Bahía Blanca en un pozo. La elección tuvo que ver también con mejorar las condiciones de defensa ante la amenaza de los malones.

Por eso hoy tenemos una zona alta, desde donde es posible distinguir el perfil urbano de la ciudad, su encuentro con el cielo, el skyline. Uno de los puntos donde apreciar el perfil de edificios en altura es la calle Pasteur, a la altura de la avenida Fortaleza Protectora Argentina. Se recorta contra el cielo la masa gris, compacta, de edificios de unos 12 pisos de altura promedio, con la ría como fondo, ocultos el mar y el horizonte.