"Conectados y en familia", una propuesta para cuidar a nuestros hijos en el mundo digital

La charla a cargo de Ser y hacer se centrará en la problemática del grooming.

En el marco del Día nacional de la lucha contra el grooming, la fundación Ser y hacer y el municipio bahienses organizan una actividad para enseñar a los padres a acompañar y cuidar a sus hijos menores en la virtualidad.

El encuentro se realizará este miércoles, de 18.30 a 20, en el centro cultural de la Cooperativa Obrera ubicado en Zelarrayán 560.

La charla "Conectados y en familia" será abierta a toda la comunidad y se enmarca en el programa de responsabilidad digital que lleva adelante la mencionada institución civil.

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"Esta vez organizamos un encuentro diferente, pensado para que grandes y chicos puedan participar juntos, conversar y aprender a cuidarnos en el mundo digital", explicaron desde Ser y hacer, que tiene a Romina Cavallo como una de sus principales referentes.

Los interesados en participar deben completar el formulario ingresando en https://forms.gle/SbT2TsWT4jEoFdNaA

La jornada cuenta con la organización de la agencia de Participación Ciudadana y la secretaría de Políticas Sociales municipales, en articulación con la fundación.

Desde 2020

Ser y hacer es una organización local constituida oficialmente en octubre de 2020, con foco en el desarrollo social, los derechos y la transformación comunitaria.

Trabaja con más de 3.000 jóvenes y más de 50 escuelas en la región, donde aborda temas como responsabilidad digital, prevención de bullying y ciberbullying.

Además trata aspectos vinculados con el grooming, sexting, privacidad, retos virales, apuestas online (ludopatía), inteligencia artificial y la violencia digital.