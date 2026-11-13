"Conectados y en familia", una propuesta para cuidar a nuestros hijos en el mundo digital
La actividad, organizada por la Municipalidad y la fundación Ser y hacer, se llevará a cabo este miércoles en el SUM de la Cooperativa, en Zelarrayán 560. Se enmarca en el Día nacional de la lucha contra el grooming.
En el marco del Día nacional de la lucha contra el grooming, la fundación Ser y hacer y el municipio bahienses organizan una actividad para enseñar a los padres a acompañar y cuidar a sus hijos menores en la virtualidad.
El encuentro se realizará este miércoles, de 18.30 a 20, en el centro cultural de la Cooperativa Obrera ubicado en Zelarrayán 560.
La charla "Conectados y en familia" será abierta a toda la comunidad y se enmarca en el programa de responsabilidad digital que lleva adelante la mencionada institución civil.
"Esta vez organizamos un encuentro diferente, pensado para que grandes y chicos puedan participar juntos, conversar y aprender a cuidarnos en el mundo digital", explicaron desde Ser y hacer, que tiene a Romina Cavallo como una de sus principales referentes.
Los interesados en participar deben completar el formulario ingresando en https://forms.gle/SbT2TsWT4jEoFdNaA
La jornada cuenta con la organización de la agencia de Participación Ciudadana y la secretaría de Políticas Sociales municipales, en articulación con la fundación.
Desde 2020
Ser y hacer es una organización local constituida oficialmente en octubre de 2020, con foco en el desarrollo social, los derechos y la transformación comunitaria.
Trabaja con más de 3.000 jóvenes y más de 50 escuelas en la región, donde aborda temas como responsabilidad digital, prevención de bullying y ciberbullying.
Además trata aspectos vinculados con el grooming, sexting, privacidad, retos virales, apuestas online (ludopatía), inteligencia artificial y la violencia digital.