Nuevas concesiones: qué pasará con el peaje de la Ruta Nacional 3

El Gobierno nacional dispuso que nuevos tramos de rutas sean otorgados en concesión por peaje a empresas privadas en el marco del proyecto "Red Federal de Concesiones".

Mediante el decreto 1358 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo no mayor a un año.

Las trazas alcanzadas corresponden a la Ruta 3 (Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz), Ruta 9 (Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy), Ruta 11 (Santa Fe, Chaco y Formosa), Ruta 12 (Entre Ríos), Ruta 14 (Corrientes y Misiones), Ruta 16 (Santiago del Estero, Chaco y Salta), Ruta 22 (Buenos Aires y La Pampa), Ruta 25 y Ruta 26 (Chubut), Ruta 33 (Buenos Aires), Ruta 34 (Jujuy y Salta), Ruta 35 (Buenos Aires, La Pampa y Córdoba), Ruta 38 (Córdoba y La Rioja), Ruta 50 (Salta), Ruta 60 (Córdoba), Rutas 81 y 86 (Formosa), Ruta 89 (Chaco y Santiago del Estero), Rutas 120, 121 y 122 (Corrientes), Rutas 151 y 152 (La Pampa), Ruta 158 (Córdoba), Ruta 228 (Buenos Aires), Ruta 237 (Neuquén) y Ruta A0017 (Buenos Aires).

De acuerdo con los fundamentos normativos, la iniciativa procura "profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional" para "rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad, al tiempo que se coadyuva a la consecución de los objetivos de eliminación del déficit y de equilibrio de las cuentas del Estado Nacional".

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Qué pasará con la Ruta 3 en nuestra zona

En nuestra región, la situación tiene una particularidad: el tramo de la Ruta Nacional 3 entre Buenos Aires y Bahía Blanca ya fue adjudicado a una empresa privada en una etapa anterior del programa de concesiones.

Tal como informó La Nueva. en junio, la firma Rutas Sur Atlántico (Corresur) quedó a cargo de la explotación, administración y mantenimiento de ese corredor por un período de 20 años. El traspaso se hizo efectivo el 1 de julio.

La concesión comprende el tramo hasta la zona de El Triángulo y contempla la instalación de estaciones de peaje en distintos puntos, entre ellos Tres Arroyos, a la altura del kilómetro 520, y en Coronel Dorrego (kilómetro 626).

Sin embargo, fuentes locales de La Libertad Avanza señalaron que todavía no están dadas las condiciones para que la empresa comience a cobrar peaje en el sector correspondiente a nuestra zona.

Según indicaron, antes de habilitar el cobro deberán ejecutarse una serie de obras y trabajos de puesta en valor de la ruta. Entre las tareas previstas figuran reparaciones de calzada, bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, mantenimiento de banquinas y mejoras en la señalización horizontal y vertical.

De acuerdo con la documentación de la concesión, estos trabajos forman parte de las obligaciones que asumió la empresa durante el primer año de gestión.

De esta manera, si bien la concesión de la Ruta 3 ya está formalizada y la empresa tiene a su cargo el corredor, el inicio del cobro de peaje en la zona no sería inmediato: primero deberán cumplirse las intervenciones previstas para poner la traza en condiciones.