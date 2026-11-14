No quiso pagar el viaje, golpeó al chofer y terminó arrestado

Un joven fue aprehendido esta madrugada por la policía cuando pretendió escapar sin abonar el viaje y golpeó al chofer de un vehículo de aplicación, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el procedimiento se produjo poco antes de las 5, a partir de un llamado al 911 informando sobre un conflicto entre un conductor de la plataforma DiDi y un pasajero.

Cuando arribaron a la zona de Florencio Sánchez al 500 el propietario del auto les mencionó a los efectivos que un sujeto había abordado su rodado en Punta Alta y lo trasladó hacia nuestra ciudad, realizando distintos recorridos por indicación del individuo.

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Refirió que al llegar a ese sitio el sujeto pretendió huir por la ventanilla del vehículo sin abonar unos 30 mil pesos del viaje, por lo que al intentar retenerlo recibió un golpe en uno de sus brazos.

El desconocido finalmente logró darse a la fuga, mientras que el chofer alertó a las autoridades.

Los voceros mencionaron que a partir de la descripción del denunciante, los policías lograron interceptar al sospechoso en el sector de Fuerte Argentino al 600.

El joven, identificado oficialmente como Enzo Uriel Elizondo (19), fue trasladado a la seccional Segunda, imputado de los delitos de estafa y lesiones leves, con intervención de la UFIJ N° 15.