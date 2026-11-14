Aprehendieron a un hombre acusado de agredir a su pareja

Un sujeto fue arrestado esta madrugada por la policía en cercanías del Hospital Penna acusado de golpear a su pareja, informaron fuentes oficiales.

Voceros del Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 3, cuando los efectivos concurrieron a la zona de Láinez e Indiada tras un aviso alertando sobre una agresión que había sufrido una mujer.

Al llegar al sitio los uniformados se entrevistaron con la víctima, de 34 años, quien les manifestó que poco antes, mientras se encontraba en el interior de un automóvil Audi A4, su pareja la tomó del cabello, le propinó un cabezazo en el rostro y golpes en las costillas.

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Las fuentes mencionaron que la víctima "presentaba inflamación en el pómulo izquierdo y lesiones que no revestian gravedad".

Ante esta situación, según se indicó, los policías procedieron a la aprehensión del acusado, identificado como Vladimir Alejo Cartes (22), y lo trasladaron a la seccional Cuarta, donde iniciaron actuaciones por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Si sufrís de violencia de género o sabés de alguien que está pasando por ello llamá al 144 que es gratuito y atiende las 24 horas allí brindan atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia.