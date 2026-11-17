Comenzó esta mañana el Foro Petroquímico Bahía Blanca “Presente y Futuro del Polo Petroquímico”, con la presencia de todos los sectores involucrados en la Industria Petroquímica de Bahía Blanca y la zona, en la sede de Colón 80 de la UNS.

Gabriel Rodríguez Garrido, gerente del Instituto Petroquímico Argentino, y Jorge de Zavaleta, presidente de la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas de la ciudad, hablaron sobre la importancia de este tipo de eventos y el futuro de la industria en la región.

"Esta es la primera edición que hacemos del foro petroquímico en Bahía Blanca. Lo que estamos buscando es un lugar de encuentro entre distintos sectores, el gubernamental, el académico y las empresas", indicó Garrido.

"Desde el IPA, lo que trabajamos es vinculación y lo que tratamos de buscar es un espacio de cooperación donde podamos discutir oportunidades y desafíos para el desarrollo de Bahía Blanca como eje fundamental de la petroquímica en Argentina", señaló.

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Jorge de Zavaleta y Gabriel Rodríguez Garrido.

Bahía Blanca es uno de los lugares en los que las grandes inversiones ya están radicadas y a su vez habrá ampliaciones y nuevos emprendimientos, a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

Garrido habló de momento histórico para la petroquímica del país: "Creemos que estamos en un momento histórico, para la petroquímica y justamente este evento lo trae a relucir esto y la necesidad de trabajar en todos los frentes juntos y de manera coordinada".

La iniciativa cuenta con el auspicio de Dow, Compañía Mega, Profertil y Unipar, y busca generar un espacio de diálogo sobre competitividad, infraestructura, talento, inversiones y perspectivas de crecimiento del sector.

"La agenda del foro son los temas de infraestructura, cadena de valor, desarrollo de la educación y la oferta académica. Creo vamos a poder tocar todas las temáticas que involucran a los diferentes sectores de esta cadena productiva y plantear los siguientes pasos para trabajar en conjunto", cerró Garrido.

Consultados por el RIGI y cómo se complementa con las industrias petroquímicas, Jorge de Zavaleta indicó: "El RIGI está ahora muy focalizado en minería y oil and gas. Y como siempre nosotros decimos, dentro de los no convencionales, igual como sucedió en Estados Unidos, primero se desarrolla el petróleo que es el más fácil de sacar y fácil de comercializar. Después viene el gas. Este es más complejo porque el gas lo tenés que acondicionar para poder tratarlo y por eso existen las compañías Mega y TGS que acondicionan el gas. Después, como consecuencia, viene la petroquímica que es agregado de valor", indicó.

"El RIGI el año que viene termina, pero nosotros lo que estamos pensando es que cuando vengan las inversiones que ya aplicaron acá en la ciudad, vamos a necesitar de uno adecuado para las que vengan en un futuro", señaló Zavaleta.

Mandolesi Burgos, Vega y Susbielles, entre otros, estuvieron presentes.

Por último, el presidente de la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas señaló que el Polo local es el más importante del país y que uno de los desafíos más relevantes para la demanda que tienen estas nuevas inversiones es el aspecto del recurso humano capacitado, el cual es requerido de manera urgente.

"El polo petroquímico inició en los 80 en Bahía Blanca y fue paulatinamente creciendo con el paso del tiempo, dando un salto muy importante en los años 2000 y ahora creo que estamos ante otro de los momentos claves de crecimiento. El polo petroquímico bahiense es el más importante del país".

"Ahora, con el crecimiento de los no convencionales, Bahía Blanca se encuentra en el lugar ideal porque tiene puerto de aguas profundas, los gasoductos terminan acá y la mayoría de las inversiones nuevas van a ser para exportación. Entonces tienen que estar en un lugar para poder mandar los productos al mundo y Bahía Blanca lo tiene".

El intendente abrió la jornada.

"Bahía Blanca va a estar expuesta a un salto muy importante y va a necesitar mucha infraestructura para llevar adelante estos proyectos. Además tendrá que proveer de recursos humanos calificados y por ese motivo es que la universidad cumplirá un rol sumamente importante", finalizó Zavaleta.