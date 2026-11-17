En la fiscalía indagarán hoy a un joven que detuvo anoche la Policía con pedido de captura por comercialización de drogas.

El procedimiento, a cargo de personal de la Policía Local Motorizada, se dio sobre las 20.10 en la zona de Manuel de Molina y Pacífico, donde en medio de una recorrida preventiva los uniformados observaron que una persona buscó esconderse detrás de un árbol, para no ser advertido.

Al ser identificado determinaron que se trataba de Fernando Nicolás Grimalt, de 23 años, quien era buscado por una causa que tuvo inicios el 16 de abril de 2024.

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Fue cuando personal de la comisaría Séptima, también en un operativo en la vía pública, encontró entre sus prendas un paquete de cigarrillos comerciales pero que en su interior tenía 5 envoltorios de nylon con marihuana.

Al ser secuestrado su teléfono celular, personal de la DDI encontró conversaciones compatibles con la tenencia de drogas con fines de venta.

A ello se agregó que, en mayo pasado, se inició una nueva causa por otras comunicaciones detectadas en relación al mismo hombre, en este caso por efectivos de la comisaría Segunda, en el marco de una investigación por la cual ya se encuentra condenado Brian Marderwald.

Con todos estos elementos de prueba, y a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó la detención de Grimalt.