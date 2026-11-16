Maite Alvado, Federico Susbielles, Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, en la presentación del proyecto en Bahía Blanca. Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva.

Más de $30 mil millones podrían llegar en forma anual a Bahía Blanca si prospera un proyecto de ley que busca regular las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone que las plataformas y empresas de juegos realicen un aporte —en base a sus ganancias— a distintas entidades de bien público.

Por ahora no deja de ser una iniciativa que deberá recorrer todo el circuito de comisiones de la Cámara de Diputados, antes de poder ser tratada y aprobada, para recién ahí ser enviada al Senado, donde comenzará nuevamente el periplo. Pero los beneficios económicos y sociales que podría tener su sanción son por demás importantes.

Entre los objetivos se encuentran la prevención y el tratamiento de personas —y sus familias— afectadas por la ludopatía, además de realizar aportes a distintas entidades civiles y deportivas. También contempla el otorgamiento de becas a deportistas.

Las estimaciones oficiales indican que unas 650 instituciones locales podrían verse beneficiadas con un aporte mensual —actualizado a noviembre de 2026— de $4 millones mensuales en caso de que la ley se aprobara. Luego de unos cálculos simples, la estimación oficial alcanza los $30,5 mil millones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estamos hablando de que el 8% del presupuesto de Bahía Blanca estaría disponible para estas instituciones. Es un montón de recursos que quedarían dentro de la propia ciudad", aseguró el diputado Facundo Tignanelli, uno de los autores del proyecto.

Con él coincidió el intendente bahiense Federico Susbielles, quien señaló que en la última década estas plataformas obtuvieron US$ 120 mil millones de ganancia.

Maite Alvado, Micaela Olivetto, Federico Susbielles y Facundo Tignanelli

"En nuestro país, la empresa de apuestas que más empleados tiene le da trabajo a 17 personas. Le roban a los argentinos, le sacan el futuro a los pibes, no hay ningún tipo de regulación y no generan trabajo —advirtió—. Entonces, este fondo se focalizaría en instituciones que generan todo el tiempo ciudadanía".

Al respecto, el jefe comunal señaló que ese dinero sería una solución para muchas instituciones "que hoy se debaten entre cerrar, permanecer o no".

"Hoy el costo de los servicios tiene muchísimo peso y la verdad es que sería una ayuda fundamental. Me parece que está muy bien enfocado el proyecto en esa línea", aclaró.

Punto por punto

El proyecto, creado por los diputados justicialistas Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, propone crear dos fondos: el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía, y el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo.

El primero de ellos obliga a las empresas licenciatarias a pagar un 100% del dinero que gastan en publicidad, monto que se repartirá entre los municipios (70%) y el Ministerio de Salud bonaerense, y se utilizará para prevenir, realizar tratamientos y acompañar a las personas afectadas por ludopatía y sus familias.

El segundo establece que las licenciatarias paguen un 3% de la totalidad de los premios obtenidos por las apuestas en línea, lo que significa unos $70 mil millones en forma mensual.

Del total, el 85% se destinará al fortalecimiento de clubes de barrio, asociaciones civiles, centros culturales, de jubilados y sociedades de fomento bonaerenses, que podrán utilizarlo en equipamiento, obras, actividades y gastos de funcionamiento.

El 15% restante se destinará a becar deportistas bonaerenses de alto rendimiento, ya sea en entrenamiento, viajes, equipamiento y competencias.

También establece que las nuevas licencias para este tipo de plataformas estén conformadas en su totalidad por capital nacional. Además, las extranjeras deben dejar medio año sus ganancias en el ámbito bonaerense.

Por otro lado, el proyecto establece la obligatoriedad de una verificación facial para los apostadores cada vez que inicien sesión; bloquear el ingreso a la plataforma si ya apostaron tres veces en un día, y un cierre de sesión automático luego de una hora.

Además, prohíbe la publicidad sin autorización de la provincia; hacerlo en la vía pública o dirigiéndose a menores de edad; ofrecer bonos de bienvenida; dejar de usar la palabra "juego", referenciarlo como tal, y referirse a la actividad como "apuesta en línea". Todas las actividades deberán indicar "apostar no es un juego".

También establece sanciones para las plataformas que permitan que un menor de edad pueda acceder a ellas, y crea una fiscalía especializada en apuestas ilegales, entre otras cuestiones.

"La adicción a las apuestas en línea, la ciberludopatía, la ludopatía digital, es una adicción tramposa, ya que no tiene sustancia que permita generar algún signo de alerta ni requiere poner el cuerpo —señaló Olivetto—. Generalmente nos damos cuenta cuando la persona está endeudada, cuando robó para poder seguir apostando o cuando hay suicidios o intentos de suicidio, sobre todo en los más pibes".