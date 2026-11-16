La circulación vehicular en Bahía tendrá nuevas complicaciones durante los próximos días debido a una serie de cortes de calles que dio a conocer el Municipio. Las interrupciones comenzarán este martes y se sumarán a otras que continúan vigentes por trabajos de infraestructura.

Uno de los principales puntos afectados será calle Garibaldi, entre Rivadavia y Maipú, donde se realizará una obra de ampliación del desagüe pluvial y readecuación de veredas. El corte se mantendrá hasta la finalización de los trabajos, que incluyen la posterior pavimentación del sector.

Además, en Misioneros y Láinez habrá un corte total durante un plazo estimado de 20 días, debido a tareas de reparación contempladas en el plan de bacheo.

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En tanto, el miércoles, entre las 15 y las 20, se interrumpirá completamente el tránsito en Azara al 1200 por una actividad educativa organizada por la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2.

Por otra parte, continúan las restricciones vehiculares en distintos sectores:

-Zelarrayán y Felipe Valera, con reparación del pavimento correspondiente a la obra del acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares. El desvío se realizará desde El Resero y Facundo Quiroga.

-Sócrates y Garibaldi, con trabajos de bacheo en la intersección.

-Bermúdez y Humboldt, por corte por tareas de bacheo. La línea 516 modificará su recorrido y circulará por Humboldt, Remedios de Escalada, Rincón y Bermúdez, para luego retomar su itinerario habitual.

-Teniente Farías y O'Higgins, que permanece cortada la bocacalle por obras de bacheo.

-Don Bosco y Rondeau, por la reparación de losas en el marco del plan de bacheo.

Cambio en el recorrido de la línea 514

Debido al corte total en Misioneros y Láinez, la línea 514 modificará temporalmente su recorrido en ambos sentidos.

En el trayecto de Coca Cola hacia Maldonado, circulará por Láinez, Guardia Vieja, Humboldt, Cacique Venancio y retomará su recorrido habitual.

En tanto, en el sentido de Maldonado hacia Coca Cola, transitará por Láinez, Paroissien, Bouchard, Huaura y nuevamente Láinez, para continuar luego con su itinerario usual.

De esta manera, los trabajos mantienen afectada la circulación en diferentes zonas de la ciudad y se recomienda a los automovilistas prestar atención a la señalización, respetar los desvíos y prever posibles demoras.