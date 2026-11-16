Luego de varios anuncios respecto de su cierre y las distintas fechas en las que podía ocurrir, finalmente el canal de televisión Somos Bahía realizó este lunes la última edición de su noticiero Somos Noticia, ante el cierre de la señal televisiva.

Después de varios meses de incertidumbre, sus conductores Ornella Di Giglio y Cristian Lema anunciaron hoy el cierre de la señal, agradeciendo el apoyo de la gente y lamentando que varias familias bahienses pierdan su principal fuente de sustento.

Con cuatro décadas de historia, Somos Bahía venía atravesando una situación complicada y desde hacía un par de años se venía barajando la posibilidad de su cierre. Semanas atrás se había dictaminado que esto ocurriría a fin de año, aunque ya se adelantó una parte de la decisión con el cierre del noticiero.

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A partir de ahora, la empresa, que pertenece a Telecom Argentina, será un operador de cable y solo tendrá personal de reparación del servicio de telecomunicaciones. Desde hace tres años se venía desarrollando un plan de retiros voluntarios.

En el cierre, Di Giglio agradeció el acompañamiento de los trabajadores de la señal y de los vecinos "que durante tantos años abrieron las puertas de su casa, contaron su historia y nos abrieron su corazón".

"Fueron parte; nos dejaron ser parte de sus vidas", señaló la periodista, quien hacía 16 años que formaba parte de la señal.

En tanto, a través de sus redes sociales, Lema publicó un extenso comunicado en el que señala que "se termina mi ciclo en Somos Bahía por el inminente (y doloroso) cierre del canal".

"Fueron casi 8 años. Ahora a barajar y dar de nuevo. Impotencia por el desenlace de un medio de comunicación que hizo historia en la ciudad, nostalgia por lo que fue TV Cable/Cablevisión/Canal Ciudad y Somos y ya no será, y el desafío de una nueva etapa profesional que aún me genera incertidumbre de cara al futuro inmediato", escribió.

La noticia fue lamentada por distintos colegas de la ciudad y la región, y repudiada también por los diferentes gremios que representan a periodistas, personal técnico y demás trabajadores del medio.

Entre ellos, desde el Sindicato de Prensa de Bahía Blanca repudiaron lo ocurrido, señalando que "se apague una señal local no es un dato menor".

"Hay menos voces profesionales contando lo que pasa en Bahía Blanca y menos trabajo para quienes hacen periodismo en la ciudad. También se resiente el derecho de la comunidad a estar informada —se indicó—. Las redes no reemplazan el trabajo profesional y comprometido de quienes salen todos los días a la calle a buscar la noticia".

Asimismo, se expresó "toda nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros que quedan sin trabajo y con sus familias".

"Sin periodistas no hay periodismo. Sin medios locales, la ciudad pierde su voz", cerró el gremio a través de sus redes sociales.

La triste noticia también fue replicada desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), que repudió el cierre del canal, recordando que "implica la pérdida de decenas de puestos de trabajo y de voces que cuenten la realidad local".