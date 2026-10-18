La Legislatura bonaerense busca frenar la ludopatía e impulsa un megaproyecto firmado por varios bloques

Entre sus dos cámaras, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires tiene presentados 27 proyectos con el objetivo central de prevenir la ludopatía, la adicción a las apuestas online y el impacto del juego en menores y sus familias.

Debido a la acumulación de iniciativas, y de la importancia que tomó el tema en el último año, Diputados creó en febrero pasado la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía para unificar las propuestas en un único dictamen que en estas últimas semanas tomó carácter de "megaproyecto" para llevarlo al recinto entre varios bloques.

Los puntos fundamentales, y en los que confluyen en mayor o menor medida todos los espacios, están vinculados con suprimir el acceso de menores a las plataformas de apuestas, implementar validaciones biométricas para el ingreso a las páginas y aplicaciones de juego online y financiar tratamientos de salud mental, además de regular el juego online y perseguir los sitios clandestinos.

En otro orden, también se intenta prohibir la publicidad dirigida particularmente a jóvenes, y eliminar el posible acceso desde las escuelas a través de los celulares, ya que, este último tiempo, se demostró que forma parte de un problema de salud pública en las aulas de la provincia.

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De acuerdo con informes oficiales, un alto porcentaje de estudiantes secundarios participó o participa en plataformas de apuestas, lo que derivó en situaciones de endeudamiento familiar, deserción escolar, ansiedad y cuadros adictivos.

Por este motivo, desde distintas bancadas impulsaron, además, la declaración de la emergencia sanitaria en materia de ludopatía juvenil y la urgente intervención del Ministerio de Salud bonaerense, la Dirección General de Cultura y Educación, y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires.

En detalle

Este dictamen tiene cinco puntos fundamentales entre los que se encuentran el control biométrico; la prohibición de publicidad; límites de tiempo y monto de apuestas online; combatir a los sitios clandestinos; y reunir fondos de prevención.

El control de identidad biométrico se propone con el fin de exigir que todas las plataformas autorizadas incorporen sistemas de reconocimiento facial y cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), para impedir el uso de DNI o cuentas bancarias de adultos por parte de menores de 18 años.

Respecto a la prohibición de publicidad y patrocinamiento se busca descartar cualquier tipo de promoción en redes sociales, medios de comunicación, indumentaria deportiva o en eventos masivos que estén directa o indirectamente dirigidos a menores, o bien que asocien las apuestas con un posible éxito social o económico.

En cuanto a los mecanismos de autoexclusión y límites, las empresas licenciatarias deberán ofrecer herramientas obligatorias para fijar topes diarios de tiempo de exposición a la pantalla, ya sea desde celulares o computadoras, como así también de determinados montos de dinero para apostar.

En relación a los sitios clandestinos se impulsa la creación de una fiscalía especializada, con sede en La Plata, que trabaje en paralelo con la regulación de los sitios legales con dominio (.bet.ar), apuntado a las plataformas ilegales que operan sin control. Esta dependencia judicial contaría con facultades para ordenar el bloqueo preventivo inmediato de sitios web no autorizados, la clausura de cuentas financieras asociadas a "cajeros" virtuales y el juzgamiento de las redes de captación de menores.

Además del marco de regulación, las propuestas parlamentarias plantean la creación de fondos específicos conformados con aportes obligatorios de las empresas operadoras de apuestas online, destinados a diversos programas de Salud Mental, apoyo económico a clubes de barrio, centros culturales y espacios comunitarios como alternativas de contención social ante el juego compulsivo; y becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

Hasta el momento, desde los distintos bloques, continúan con la convocatoria de especialistas en adicciones, docentes, defensores de la niñez y autoridades provinciales para unificar las diferentes iniciativas en un texto definitivo que le dé a la provincia de Buenos Aires un marco regulatorio superlativo, para frenar un problema que amenaza, sobre todo, a los menores.

La postura de cada bloque

Los partidos que van a integrar de forma confirmada el "megaproyecto" en la Cámara de Diputados bonaerense son el peronismo desde Unión por la Patria (UxP), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) junto a espacios aliados, y la Coalición Cívica (CC).

El pasado miércoles 7, en el Salón de los Pasos Perdidos, los legisladores Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto (UxP) presentaron un proyecto de ley, acerca de la prevención de la ludopatía, que tiene como premisa establecer un régimen integral e implementar la regulación de las apuestas online.

Esta iniciativa incluye medidas de protección especialmente para niñas, niños y adolescentes y un esquema de control y sanciones para aquellas plataformas que no cumplan con la normativa. Además, pretende poner en discusión el abordaje de los riesgos y daños asociados a este tipo de prácticas y regular su acceso, funcionamiento, publicidad, promoción y patrocinio.

Desde el PRO, y a través de la vicepresidencia de la comisión del diputado Fernando Rovello, tiene como aporte principal el control de biometría obligatorio, sanciones a las plataformas no autorizadas y limitación de patrocinio en espectáculos y deportes.

Por su parte, la UCR fue uno de los primeros espacios en proponer iniciativas en la provincia y, por ese motivo, garantizan, junto con otros espacios cercanos al radicalismo, el consenso para que el dictamen incluya el bloqueo de redes en establecimientos educativos y programas de prevención escolar.

La CC, representada en la comisión por la legisladora Romina Braga, quien hace días ingresó un proyecto que propone contención psicológica, gratuita y confidencial frente a la compulsión incontrolable al juego y asesoramiento sobre deudas contraídas, acepta sumarse al "megaproyecto" siempre y cuando se sostengan los ejes propuestos por el espacio.

La Libertad Avanza (LLA) participa activamente de las reuniones de comisión, mediante la diputada Jazmín Carrizo que cumple el rol de vocal en la comisión de apuestas; la posición del bloque libertario es firmar el consenso en lo relativo a biometría, protección en escuelas y asistencia telefónica (0800), sin embargo, su acompañamiento dependerá de que no se incluyan modificaciones impositivas ni regulaciones excesivas sobre la actividad legal formal.

El único proyecto presentado por LLA en la Legislatura bonaerense fue en junio de 2024, impulsado por Nahuel Sotelo, cuyos puntos fundamentales se centraron en la línea telefónica gratuita de contención; la validación de identidad obligatoria mediante DNI para el ingreso a plataformas y el bloqueo de sitios de apuestas en redes educativas. (NA)