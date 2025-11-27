Bahía Blanca | Jueves, 27 de noviembre

Punta Alta.

UPSO organiza charla sobre la prevención de la ludopatía en niños y adolescentes

Con modalidad virtual, participación gratuita, cupos limitados y entrega de certificados.

Foto: Archivo La Nueva.

Un espacio de reflexión dedicado a la prevención de la ludopatía en edades tempranas será llevado a cabo por la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Se trata de una charla virtual, que se realizará mañana, desde las 18:15, con participación es gratuita, cupos limitados y entrega de certificados.

La actividad estará a cargo del licenciado en Psicología Damián Rodríguez Ponte y propone brindar herramientas para identificar señales de alarma y promover un acompañamiento adecuado frente al uso problemático de juegos y apuestas.

"Durante el encuentro se abordarán temas como el rol del juego en la infancia, las características del jugador compulsivo, las diferencias entre apuestas presenciales y online, y los recursos disponibles para el tratamiento y la asistencia", indicaron.

Las inscripciones se pueden realizar en https://forms.gle/2ZTY6sYdmA8eJXqd8
 

