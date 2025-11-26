El Municipio informó que de 8 a 17 habrá varios cortes de calles por trabajos de repavimentación en distintos puntos de la Punta Alta.

Hoy miércoles permanece cortada de forma total Belgrano al 1.000; después de las 17 quedará habilitada media calzada.

También habrá trabajos en José Ingenieros al 1.600, con cortes en las esquinas de José Ingenieros-Pedro Pico y José Ingenieros-Mariano Moreno.

Hoy, mañana y el viernes trabajarán en 17 de Febrero al 500, con cortes en las esquinas de San Juan-Los Andes, y 17 de Febrero-Salta.

Y hasta mañana estará interrupción la salida de la Terminal de Ómnibus de Punta Alta para continuar con los trabajos de repavimentación en ese sector.