El servicio de Satelmet anticipa para este martes 17 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento moderado del sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, en tanto, estará fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 12 grados.