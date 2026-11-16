El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 17 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 17 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado y viento moderado del sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, estará fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 12 grados.