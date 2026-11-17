La abogada Yamila Segovia afirmó que la próxima semana, frente a los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, insistirán en que la causa penal contra Alberto Martín Del Valle no se encuentra prescripta.

El sujeto, hallado en agosto pasado luego de permanecer prófugo casi 15 años, está acusado por el abuso sexual ocurrido en 2009 en perjuicio de una menor de edad en Puan.

la magistrada apelo tiempo atrás la decisión del Juez de Garantías, Guillermo Mércuri, que declaró extinguida la acción penal y ordenó el sobreseimiento de Del Valle por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa.

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Segovia, en declaraciones al programa Panorama de LU2, indicó que en la audiencia, prevista para el miércoles 25 de noviembre a las 11 horas, "vamos a exponer nuestros argumentos para sostener que la causa no está prescripta. Luego de eso resolverán al respecto".

"Nuestra postura tiene que ver con que hay una causa en curso por la cual está detenido con prisión preventiva y no se podría resolver la prescripción sin antes determinar sobre esa causa que está en paralelo, además de que tiene otras causas. Cerrar una por prescripción sin antes defniir esto que está en curso nos parece que no es justo. Hay otros argumentos más. Acá hay elementos para que la causa continúe y que vaya a juicio", siguió diciendo.

Agregó que "vamos a seguir en esa postura y ahora dependerá de los camaristas. Nosotros somos respetuosos de las decisiones y si no es en la Cámara bahiense será en otras instancias".

Mientras tanto, Del Valle permanece detenido en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.