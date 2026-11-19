Anne Hathaway se convirtió en madre por tercera vez junto a su esposo, Adam Shulman.

La actriz fue fotografiada recientemente en las calles de Nueva York mientras llevaba a su recién nacido en un portabebés, en lo que significó su primera aparición pública desde el parto. Las imágenes fueron difundidas por el medio estadounidense TMZ.

La noticia del embarazo había sido anunciada por la propia Hathaway en junio, a través de una publicación en Instagram. En un video en el que dejaba ver su pancita, la actriz acompañó las imágenes con una frase: "X Bebé, soy tuya x", en referencia a la canción "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis, que sonaba de fondo.

Un mes después, durante su participación en el programa Late Night With Seth Meyers, la intérprete contó que tanto ella como Shulman habían quedado sorprendidos al enterarse de que esperaban otro hijo.

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"Es increíble. Es decir, sabíamos lo que estábamos haciendo", bromeó durante la entrevista. Sin embargo, reconoció que no esperaban que el embarazo llegara de esa manera y definió al nuevo integrante de la familia como su "golpe de gracia".

Con este nacimiento, Hathaway y Shulman conforman una familia de cinco integrantes. La pareja, que contrajo matrimonio en 2012, ya es madre y padre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

Un año de estrenos y compromisos

La llegada del bebé se produce después de un año de intensa actividad profesional para la actriz. Durante 2026, Hathaway participó en cinco producciones cinematográficas: Mother Mary, El diablo viste a la moda 2, La Odisea, El fin de Oak Street y Verity.

Los estrenos estuvieron acompañados por distintas giras internacionales de promoción, que la mantuvieron durante buena parte del año frente a las cámaras y en contacto con el público.

Sin embargo, después del lanzamiento de Verity, en octubre, la actriz dejó en claro que su intención era bajar el ritmo y dedicar más tiempo a su vida familiar. Incluso bromeó con que planeaba "desaparecer en una nube de humo" para alejarse de los compromisos públicos.

En una entrevista con CBS Mornings, Hathaway había anticipado ese deseo de tomarse una pausa: "Ya he tenido suficiente de mí misma desde hace bastante tiempo. Y he sido muy, muy feliz, pero creo que es hora de dejar la fiesta", expresó. (Ámbito)