"Dai Dai", el hit mundialero de Shakira, fue reconocido con una nominación al Grammy
La colombiana competirá contra Rosalía y Pharrell Williams en Mejor Interpretación de Música Global por su canción junto a Burna Boy.
La artista colombiana Shakira sigue sumando hitos en su carrera y este lunes fue nominada a la 69ª edición de los premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Música Global por su canción "Dai Dai" junto a Burna Boy.
Su éxito fue elegido para representar al Mundial de la FIFA 2026 y rompió barreras con su melodía. De hecho, alcanzó mil millones de reproducciones en las plataformas digitales en menos de tres meses desde su lanzamiento y se convirtió en el primer video publicado en 2026 en alcanzar esta cifra.
Asimismo, llegó a ser el número uno en charts alrededor del mundo.
Los Premios Grammy 2027
La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció este lunes las nominaciones a la edición 69 de los premios Grammy y, por primera vez en la historia de la premiación, las seis artistas con más nominaciones son mujeres.
La prestigiosa premiación se llevará a cabo el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena en Los Ángeles y se transmitirá por ABC, Hulu y Disney+ en Latinoamérica.
La cantante británica Raye encabezó la lista de más nominaciones con 11; le siguió la española Rosalía, con 9, mientras que Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert se ubicaron, con siete cada una.
Todos los nominados
Álbum del año
Phoebe Bridges – "Lost Weekend"
Olivia Dean – "The Art of Loving"
Ella Langley – "Dandelion"
Bruno Mars – "The Romantic"
Raye – "This Music May Contain Hope"
Olivia Rodrigo – "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love"
Rosalía – "Lux (Complete Works)"
Taylor Swift – "The Life of a Showgirl"
Canción del año
Rosalía con Björk, Yves Tumor – "Berghain"
Ella Langley – "Choosin’ Texas"
Olivia Rodrigo – "The Cure"
Ariana Grande – "Hate That I Made You Love Me"
Taylor Swift – "I Knew It, I Knew You"
Olivia Dean – "Man I Need"
Bruno Mars – "Risk It All"
Raye – "Where Is My Husband!"
Grabación del año
Olivia Dean – "Man I Need"
Ella Langley – "Choosin’ Texas"
Bruno Mars – "I Just Might"
Raye – "Where Is My Husband!"
Olivia Rodrigo – "The Cure"
Rosalía con Björk, Yves Tumor – "Berghain"
Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Tame Impala with Jennie – "Dracula"
Mejor nuevo artista
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Mejor álbum de pop latino
Karol G – "No me arrepiento de sentir tanto"
Mon Laferte – "Femme Fatale"
Carín León – "Muda"
Rawayana – "¿Dónde Es El After?"
Elena Rose – "Bendito verano"
Mejor canción latina
Karol G & Drake - "Ahí"
Jorge Drexler - "¿Cómo se ama?"
Ca7riel & Paco Amoroso con Sting - "Hasta Jesús tuvo un mal día"
Rosalía - "La perla"
Milo J - "Niño"
Mejor álbum de rock latino/alternativa
Ca7riel & Paco Amoroso – "Free Spirits"
Jorge Drexler – "Taracá"
Milo J – "La vida era más corta"
Juanes – "Juanesteban"
Fito Páez – "Shine"
Mejor álbum de música urbana
Rauw Alejandro – "Cosa Nuestra: Capítulo 0"
J Balvin, Ryan Castro – "Omerta"
Ryan Castro – "Hopi Sendé"
Alvaro Díaz – "Omakase"
Feid – "El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo"
Young Miko – "Do Not Disturb: Late Checkout"
Mejor álbum de música tropical latina
Rubén Blades, Roberto Delgado and Orquesta – "País portatil"
Luis Enrique – "El alma en clave"
Fonseca – "Antes que el tiempo se vaya"
Grupo Niche – "Más que palabras"
Carlos Vives – "El último disco Vol. 1"
Mejor álbum de música mexicana/tejana
Grupo Frontera - "Lo que me falta por llorar"
Lupita Infante - "Aunque me duela"
Mari Nobre - "La madrina"
Peso Pluma, Tito Double P - "Dinastía (Deluxe)"
Carlos Rivera - "¡Vida México!"
Mejor interpretación de música global
Rosalía, Dougie F - “Porcelana”
Shakira, Burna Boy - “Dai Dai”
Angélique Kidjo, Pharrell Williams, Quavo - “Bando (Orchestral)”
Devan Ekambaram, Susha - “Varuvaaiy”
KerreKe, Mireya Ramos, Alex E. Chávez - “Una flor en cada estrella”
Mejor video musical
Rosalía - “Berghain”
Raye - “Click Clack Symphony”
Ariana Grande - “Hate that I Made You Love Me”
Phoebe Bridgers - “Lost Boys”
Gener8ion, Yung Lean - “Storm”
Mejor interpretación de pop en solitario
Olivia Dean - “Man I Need”
Bruno Mars - “Risk It All”
Raye - “Where is my Husband!”
Olivia Rodrigo - “The Cure”
Rosalía - “Sauvignon Blanc”
Mejor interpretación pop de dúo/grupo
Lady Gaga, Doechii - “Runway”
Madonna, Sabrina Carpenter - “Bring Your Love”
Raye, Hans Zimmer - “Click Clack Symphony”
Taylor Swift, Sabrina Carpenter - “The Life of a Showgirl”
Tame Impala, Jennie - “Dracula”
Mejor interpretación de música pop asiática
Babymetal, Polyphia - “Sunset Kiss”
Bini - “Unang Kilig”
IVE - “Banf Bang”
KiiiKiii - “404 (New Era)”
Lisa - “Yes”
SB19 - “Visa”
Mejor ábum de pop vocal
Olivia Dean - “The Art of Loving”
Bruno Mars - “The Romantic”
Ariana Grande - “Petal”
Raye - “This Music May Contain Hope”
Olivia Rodrigo - “You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love”
Mejor canción de rap
Don Toliver – “E85”
Cardi B – “Errtime”
Doechii featuring SZA – “Girl, Get Up”
T.I. – “Let ’Em Know”
Yung Miami – “Spend Dat”
Mejor interpretación de rap
Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd – “Good Flirts”
Cardi B – “Errtime”
De La Soul con Nas – “Run It Back”
T.I. – “Let ’Em Know”
Don Toliver – “Body”
Mejor interpretación country en solitario
Vince Gill – “The Whole World”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Kacey Musgraves – “Dry Spell”
Lainey Wilson – “Can’t Sit Still”
Stephen Wilson Jr. – “Gary”
Mejor álbum de rock
Angine De Poitrine - “Vol. II”
Foo Fighters - “Your Favorite Toy”
Muse - “The Wow! Signal”
The Rolling Stones - “Foreign Tongues”
Jack White - “Frozen Charlotte”
Mejor interpretación de rock
Angine de Poitrine – “Sarniezz”
Phoebe Bridgers – “Lost Boys”
Geese – “Trinidad”
Olivia Rodrigo, Robert Smith – “What’s Wrong With Me”
The Rolling Stones – “In The Stars”
Mejor canción de rock
The Rolling Stones – “In The Stars”
Phoebe Bridgers – “Lost Boys”
Aerosmith, Yungblud – “My Only Angel”
Bruce Springsteen – “Streets of Minneapolis”
Geese – “Trinidad”
Olivia Rodrigo, Robert Smith – “What’s Wrong With Me”
Foo Fighters – “Your Favorite Toy”
Mejor álbum de música alternativa
Alabama Shakes – “I Must Be Dreaming”
Phoebe Bridgers – “Lost Weekend”
Charli XCX – “Music, Fashion, Film”
Geese – “Getting Killed”
Gorillaz – “The Mountain”
Rosalía – “Lux (Complete Works)”
Mejor interpretación de música alternativa
Angine de Poitrine – “Fabienk”
Phoebe Bridgers – “Kill Me”
Geese – “Au Pays du Cocaine”
Rosalía – “Reliquia”
Hayley Williams – “Showbiz”
Mejor álbum de música electrónica
Madonna - “Confessions II”
Robyn - “Sexistential”
Skrillex - “Soma”
Slayyyter - “Wor$t Girl in America”
Tame Impala - “Deadbeat”
Mejor interpetación de R&B
Beyoncé – “Morning Dew (Donk)”
Kehlani – “Out the Window”
Victoria Monét – “Let Me”
Jill Scott – “Pressha”
Tems – “What You Need”