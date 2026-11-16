Sorpresa en el mundo del cine: Robert Pattinson fue presentado como el nuevo James Bond

Luego de años de incertidumbre, se reveló una incógnita que le sacaba el sueño a los fanáticos del cine de acción: el actor Robert Pattinson fue presentado como el nuevo protagonista de la saga de James Bond.

“Robert Pattinson es James Bond”, compartió la cuenta oficial de la franquicia del agente 007 que desde hace semanas venía prometiendo que iba a dar el nombre del nuevo protagonista.

Así, Pattinson se transforma en el sucesor de Daniel Craig, el último protagonista que tenía hasta ahora la saga cinematográfica.

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Es el séptimo actor en ponerse el traje negro característico del espía británico luego de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

La elección de Robert Pattinson como el nuevo agente 007 pone fin a una saga que no elegía un actor diferente desde 2005.

Ese año marcó el inicio de Daniel Craig en el rol central a partir de Casino Royale, uno los films mejor recibidos por la crítica y la taquilla. La última vez que se puso el actor se puso el traje de Bond fue en 2021 con Sin tiempo para morir.

Así, la llegada del actual protagonista de The Batman pone fin a las especulaciones que barajaban nombres como Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill y Aaron Taylor-Johnson entre los posibles postulantes.

De acuerdo a lo que se filtró en The Hollywood Reporter, el director Denis Villeneuve, responsable de la nueva era de películas, evaluó a todos los que participaron del casting en función de “sus habilidades, presencia ante la cámara y diálogos”.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”, declaró Pattinson en un comunicado que enviaron los productores del nuevo film.

El actor agradeció al equipo detrás de la franquicia y dijo que “es un sueño hecho realidad”. “Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”, remarcó.

Según fuentes internas de la producción que hablaron con el medio The Hollywood Reporter, el proceso de selección del nuevo protagonista fue tan secreto que Robert Pattinson solo fue informado de la gran novedad el domingo por la mañana tras una comunicación con el director.

De esta forma, los realizadores evitaron filtraciones sobre el tema cuando los rumores habían empezado a crecer en los últimos días.

Pattinson es uno de los actores más importantes de su generación. Luego de la saga de Twilight en la que se hizo famoso, sus trabajos variaron entre el mainstream más masivo hasta las producciones indies más prestigiosas.

Así, pasó por películas tan diferentes entre sí como The Batman, Tenet, La Odisea, Prime Time, El Drama, Mickey 17, El faro o Cosmópolis, entre otras.

Es la primera vez que una película de James Bond se hará bajo el comando de Amazon, ya que la empresa compró los derechos de producción a la familia Broccoli en febrero de 2025. (TN)