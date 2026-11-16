Disney+ estrena “Los Vengadores: Endgame” con un adelanto exclusivo de “Doomsday”

La plataforma de streaming Disney+ estrenará este viernes 13 de noviembre una versión especial de Avengers: Endgame Bonus, con un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel Studios, con un estreno previsto para el 16 de diciembre.

La plataforma busca volver a poner en circulación una de sus producciones más exitosas, con el fin de generar expectativa para el próximo estreno y la presentación de una nueva fase dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Si bien Disney+ no comunicó de qué trata el adelanto ni de qué parte formará parte de la nueva entrega de Los Vengadores, la plataforma habilitó una colección de películas bajo el nombre de “Esperando Avengers Doomsday”, junto a títulos para repasar las historias previas al estreno.

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El avance estará disponible únicamente para los suscriptores de Disney+ que accedan a esta presentación.

Los Vengadores: Endgame, estrenada en 2019, es una de las películas más exitosas de Marvel Studios, con una recaudación de más de USD 2.900 millones en la taquilla mundial.

¿De qué tratará Avengers: Doomsday?

Aunque la trama oficial de Doomsday continúa bajo llave, se supo que los hechos sucederán con posterioridad al final de Endgame y al resultado de la guerra contra Thanos.

El dato que generó controversia y funciona como mayor golpe de efecto, es que Robert Downey Jr. será quien interprete a Victor Von Doom / Doctor Doom, el nuevo gran antagonista que reemplaza el arco original de Kang. (NA)