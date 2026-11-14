"Una quinta portuguesa", un filme español para Los Amantes del Cine

Esta semana el Círculo de Amantes Del Cine estrenará 'Una quinta portuguesa' de la realizadora española Avelina Prat.

Prat (1972) es arquitecto, y en cine se inició como Script. Ha realizado cinco cortometrajes, un especial para la televisión y su opera prima fue 'Vasil' (2022).

En su argumento, la desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece.

"Prat hace de su cine una declaración de principios a favor de algo así como la geometría emocional, el rigor de las sensaciones. Es cine emotivo en su sencillez, claro en su dicción, profundo en su dialogar profundo, feliz en su anómala y muy honda melancolía. La belleza surge de la sorpresa ante lo impredecible de puro y profundo cotidiano. Raro sin duda. Y bello". (Diario "El Mundo" -España-).

-Premio al Mejor Actor del Círculo De Escritores De Cine (España) 2026.-Nominado a Mejor Actor (Manolo Solo), Mejor Actriz De Reparto ( María De Medeiros) y Mejor Guion en los Goya 2026.'Una quinta portuguesa' será estrenada este domingo 15 y martes 17 de noviembre, en el Cine Visual, a las 19:30.