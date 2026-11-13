Eduardo Feimann se quedó con el oro: todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026

Eduardo Feimann se llevó este jueves el galardón de oro en la edición número 30 de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y que se llevaron adelante y que se llevaron adelante en el Goldcenter, con homenajes, momentos especiales, además de las 35 categorías.

La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en 2025, fue transmitido por A24 y conducido por Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

Justamente, la emisora de Palermo fue la más premiada, con seis distinciones, mientras que Argentina 12 y Todo Noticias (TN) se ubicaron detrás con cuatro cada una.

En su discurso de agradecimiento Feinmann sostuvo: "Es un honor y una gran responsabilidad. Es lo más. Hacer periodismo es incomodar a quien sea y es lo que tratamos de hacer todos los santos días sin importar a quién se incomoda".

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El primer homenaje fue para Eduardo Eurnekian. A la hora de presentar el reconocimiento, se señaló que el fin fue "honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable". A continuación, inició un breve repaso por su carrera.

Junto a las imágenes, la voz en off destacó: "Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina".

El in memoriam fue uno de los momentos más emotivos de la velada, bajo el lema "Siempre los vamos a recordar", inició con Samuel "Chiche" Gelblung, siguió con Ernestina Pais, Luis Brandoni, Marcelo Araujo, Fernando Confessore, Luis Puenzo, pasó por un lamentable caudal de profesionales que fallecieron y cerró con Oscar "El Negro" González Oro.

Durante la alfombra roja, el periodista Baby Etchecopar reveló: "Hace 20 horas que estaba en el quirófano. Me operaron porque empecé con una obstrucción urinaria. Me dieron el alta hoy".

"Vengo a acompañar a APTRA, a los compañeros y al canal. En el último, la gente que no ganaba, se iba. Me voy a quedar hasta que me dé el físico. Me nominan siempre, pero nunca me lo dan. Lo palpitás. Vengo, me divierto y los quiero a todos", cerró.

La transmisión inició con unas palabras del presidente de APTRA, Luis Ventura: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".

Todos los ganadores

Oro: Eduardo Feinman

- Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)

- Cultural / educativo

Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

- Deportivo

Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

- Arte, moda y tendencia

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

- Panelista

Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

- Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)

-Juegos / entretenimientos / reality / humor

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

-Mejor señal de noticias

A24

– Económico

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

- Programa rural

Tranquera abierta (Canal Rural)

- De entrevistas

Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)

- Musical

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

- Noticiero diurno

Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

- Temas médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

- Periodístico

WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

- Infantil / juvenil

Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).

- Columnista policial/judicial

Nicolás Pizzi (La Nación +)

.- Culinario

Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

- Labor conducción masculina

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)

- Turismo y tiempo libre

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)

- De servicios

El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)

- Documental

Octubre TV (Argentina 12)

- Cronista/movilero

Alejandro Moreyra (C5N)

- Columnista económico

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)

- Aviso publicitario

Easy a todo (Easy- Don by Havas)

- Periodístico deportivo

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)

- Producción integral

América 24 (A24)

- Interés general

Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica TV)

- Noticiero central

Diario de las 20 (Analía Argento – Arg12)

- Columnista político

Daniel Bilotta (La Nación+)

- Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

- Labor periodística masculina

Pablo Rossi (H17 – A24)

- Magazine

Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)

- Labor conducción femenina

Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)

- Labor periodística deportiva (empate)

Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)

-Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA - ESPN) (NA)