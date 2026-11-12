Netflix hará una serie documental sobre la vida de Russell Brand, actor condenado por violación

La plataforma líder en streaming, Netflix, está trabajando en una serie documental que narrará la vida del actor Russell Brand y su reciente condena a más de 10 años de prisión por violación y agresión sexual.

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, se trata de una producción de 72 Films, la compañía de Fremantle detrás de Jimmy Savile: A British Horror Story, y será dirigida por Olivia Isaac, bajo el nombre de "Russell Brand: Open Secret".

El documental narrará su trayectoria, su salto a la fama como comediante y su abrupta caída tras la investigación de The Times y The Sunday Times por las múltiples acusaciones de abuso sexual en su contra, como también el juicio penal que culminó el lunes con una sentencia de 10 años.

Aún no hay fecha de estreno para la misma, solo un anuncio de que el proyecto está en camino.

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Según anticiparon desde la productora, el documental incluirá testimonios internos y una visión de lo que generó la investigación en su contra, a través de su corresponsal principal de noticias, Rosamund Urwin, y la corresponsal de investigación, Charlotte Wace.

El fin del proyecto es examinar cómo el comediante logró eludir el castigo durante mucho tiempo, aunque muchas figuras del espectáculo estaban al tanto de su polémico comportamiento.

El Tribunal de la Corona de Southwark en Londres resolvió este lunes que el actor británico Russell Brand fuera condenado a 10 años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009.

La sentencia es una sumatoria de las penas de todos los cargos que se le atribuyeron: la condena de violación —dictaminada el pasado 5 de noviembre— fue de nueve años, la primera agresión recibió una pena de nueve meses, la segunda de 18 meses —reducida de dos años—, mientras que la última fue de ocho meses. (NA)