El Café Histórico homenajeó a Yupanqui, Cafrune y Argentino Luna por el Día de la Tradición

El Café Histórico fue escenario el martes de un homenaje a tres figuras fundamentales del folclore argentino: Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune y Argentino Luna. La propuesta se realizó en el marco del ciclo «Bahía Blanca No Olvida», con motivo del Día de la Tradición.

La actividad comenzó a las 21.30, en el tradicional espacio de avenida Colón e Italia, y convocó a vecinos y amantes de la música popular.

El escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, estuvo a cargo de la charla central. Durante su exposición repasó las trayectorias, anécdotas y el legado artístico y social de los tres músicos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Yupanqui fue presentado como una de las grandes voces poéticas y musicales del país, reconocido por sus composiciones sobre los paisajes del interior y la vida del trabajador. También se recordó la trayectoria de Cafrune, su autenticidad y su compromiso con el folclore, y la obra de Argentino Luna, referente del canto surero y de la llanura pampeana.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el descubrimiento y la colocación de una placa conmemorativa con las imágenes de los tres artistas, que quedó instalada en el salón del Café Histórico.

La música también tuvo su lugar con la presentación de Gaby, conocida como «La voz sensual del tango», quien interpretó un repertorio dedicado al folclore nacional. En uno de los pasajes de su actuación compartió escenario con el Coro del Centro de Jubilados de Vista Alegre.

La danza estuvo representada por Natalia Ríos y Juan Gabriel Neglia, integrantes de la Peña Tradicionalista Anai Ruca.

La velada formó parte de las actividades del ciclo «Bahía Blanca No Olvida», que propone recuperar y difundir figuras y expresiones vinculadas con la historia y la cultura popular.