Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti llegan a Bahía Blanca con “La Casa Que No Tenemos”

Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti presentarán en Bahía Blanca “La Casa Que No Tenemos”, la versión escénica del podcast que comparten. La función será este sábado 14 de noviembre, a las 21, en el Gran Plaza Teatro, ubicado en Alsina 170.

La propuesta traslada al escenario las conversaciones entre el filósofo y la periodista alrededor de temas que atraviesan la vida en pareja y la sociedad. El amor, el cuerpo, los mandatos y los fantasmas forman parte de un intercambio que también aborda el mundo, el colapso, las utopías, la desazón y la esperanza.

Según la presentación del espectáculo, la idea es construir una suerte de hogar sin paredes que existe mientras se lo habita. Allí aparecen las preguntas, las diferencias, las experiencias personales y las lecturas de ambos protagonistas.

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Una conversación que busca involucrar al público

“La Casa Que No Tenemos” propone que el espectador también forme parte de la conversación. La dinámica invita a tomar posición, revisar certezas y abrir nuevos interrogantes a partir de los temas que aparecen sobre el escenario.

El espectáculo nació a partir del podcast del mismo nombre y del deseo de Sztajnszrajber y Barruti de generar un espacio para pensar juntos, tanto desde los acuerdos como desde las diferencias.

No es la primera experiencia compartida por ambos sobre los escenarios. Juntos realizaron giras por el país con propuestas como “Comer, Pensar, Amar”, “Recital de Mitos” y “Otro Mundo posible”.

Quiénes son Sztajnszrajber y Barruti

Sztajnszrajber es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y desarrolla desde hace años una tarea de divulgación en medios, libros y espectáculos teatrales.

Entre sus publicaciones figuran ¿Para qué sirve la filosofía?, Filosofía en 11 frases, Filosofía a martillazos y El amor es imposible. En 2017 recibió el Premio Konex por su trabajo en divulgación.

Barruti, por su parte, es periodista y escritora especializada en temas vinculados con la industria alimentaria. Es autora de Malcomidos y Mala Leche, libros publicados también en distintos países de América Latina.

Entradas para “La Casa Que No Tenemos” en Bahía Blanca

La función está prevista para el sábado 14 de noviembre a las 21 en el Gran Plaza Teatro, Alsina 170. Las entradas están disponibles en ticketbahia.com.

Con esta presentación, Sztajnszrajber y Barruti vuelven a encontrarse con el público bahiense para llevar al escenario las conversaciones y preguntas que dieron origen a “La Casa Que No Tenemos”.