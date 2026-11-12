Netflix confirmó que “Emily en París” llega a su fin: cuándo se estrena

Netflix, la plataforma líder de streaming, compartió el primer tráiler de la sexta temporada de "Emily en París" y confirmó que esta nueva entrega será la última.

La exitosa serie que tiene a Lily Collins como protagonista se estrenará el próximo 24 de diciembre, en la víspera de Navidad.

En esta nueva entrega de la comedia romántica, Emily se alejará momentáneamente de París para sumar viajes a Grecia y Mónaco, aunque París seguirá siendo uno de los escenarios principales.

La trama principal vuelve a girar en torno a su romance con Gabriel, uno de los personajes principales, y a la postal que envió al final de la quinta temporada, un gesto que dejó abierta la posibilidad de un nuevo acercamiento entre ambos.

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Además de Lily Collins, el resto del elenco está conformado por Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Paul Forman y Minnie Driver. (NA)