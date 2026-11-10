Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, Marcos Camino, falleció este martes, a los 76 años en su estudio de grabación, donde fue encontrado, según las pericias policiales.

El hallazgo se produjo cerca de las 17 en el inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba el espacio de trabajo del artista, según informaron medios locales.

El operativo policial desplegado en la zona generó interrupciones en el tránsito y conmoción entre los vecinos, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento, tal como señaló Aire de Santa Fe.

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Camino fue una de las figuras centrales de la agrupación durante más de cinco décadas, junto al cantante Rubén "Cacho" Deicas.

El músico había anunciado, en febrero de este año, su decisión de dejar los escenarios por cuestiones de edad y salud, después de una trayectoria que comenzó el 9 de diciembre de 1972, cuando se incorporó al conjunto, que por entonces se llamaba Sexteto Palmeras.

Su lugar en las presentaciones del conjunto iba a ser ocupado por su hijo, Marcos Camino Jr., mientras que la banda había anticipado que continuaría con sus compromisos artísticos.

Más de 50 años dedicados a la movidda tropical

Nacido en la ciudad de Santa Fe, Camino comenzó a tocar el acordeón a piano desde muy joven y desarrolló un estilo propio, caracterizado por un ritmo cadencioso y un sonido que se convirtió en una de las principales señas de identidad de la cumbia santafesina.

Tiempo después de su incorporación en el grupo, asumió la conducción y la dirección musical junto a Deicas. Entonces, llegó el cambio de nombre. La agrupación amplió su alcance más allá de la escena tropical, con Camino a caargo de los arreglos musicales y la gestión.

Así, pasaron de presentarse en bailes populares de las provincias del Litoral a actuar en escenarios de todo el país y Latinoamérica. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "El bombón asesino", "Olvídala", "Soy sabalero", "La chola" y "Doble vida", que se incorporaron al repertorio popular de distintas generaciones.

Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió en noviembre de 2019, cuando la banda se presentó durante la final de la Copa Sudamericana disputada en Asunción, Paraguay, ante más de 40.000 hinchas de Colón de Santa Fe y una audiencia televisiva internacional. (NA)