El Monumento de los Españoles vuelve a reunir a una multitud de jóvenes que aguarda por la llegada de León XIV

En lo que es su tercer día de estadía en la Argentina, el papa León XIV se prepara para volver al Monumento de los Españoles, pero esta vez de una forma distinta: tendrá una vigilia junto a los jóvenes, una actividad particular que el propio Santo Padre pidió realizar.

La actividad dará a lugar a partir de las 20:00 en el barrio porteño de Palermo, y en donde el Sumo Pontífice ya ofició una multitudinaria misa frente a más de 2 millones de feligreses. Esta vez será distinto, dado que se trata de una vigilia junto a los más jóvenes, una actividad que el obispo de Roma solicitó encabezar durante su estadía en el país.

Con un poco más de tres horas de espera, la locación ya comienza a llenarse y promete atraer otro récord de fieles. Si bien la ceremonia está convocada para los más jóvenes, las edades varían y se reúnen con un solo fin común: poder ver a León XIV. “Es una señal de esperanza, sobre todo por los problemas que atravesamos los argentinos”, expresó uno de los participantes a la Agencia Noticias Argentinas, mientras que otra manifestó: “Espero que me devuelva la fe a los jóvenes, que es algo que les está faltando”.

La ubicación del evento está dividida en dos grandes ejes: la principal, que es en donde se reúnen la mayoría de los jóvenes; y una parte más alejada, en la que pueden asistir todos aquellos que no poseen entrada para el escenario principal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A la espera de la llegada del Papa, el evento ofrece distintos testimonios de fieles, historias de vida, sumado a distintas bandas musicales y la opinión de los dos jóvenes que tendrán la posibilidad de dialogar con León XIV. (NA)