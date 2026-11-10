Russell Brand, condenado a 10 años de cárcel por violación y agresiones sexuales

El Tribunal de la Corona de Southwark en Londres resolvió este lunes que el actor británico Russell Brand fuera condenado a 10 años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el juez Joel Bennathan, a cargo del Tribunal, dictaminó que el actor deberá cumplir dos tercios de la condena en reclusión antes de quedar en libertad condicional. Asimismo, lo llamó un “depredador sexual” protegido por la fama.

La sentencia de 10 años y seis meses de prisión es una sumatoria de las penas de todos los cargos que se le atribuyeron: la condena de violación —dictaminada el pasado 5 de noviembre— fue de nueve años, la primera agresión recibió una pena de nueve meses, la segunda de 18 meses —reducida de dos años—, mientras que la última fue de ocho meses.

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Durante la audiencia de este lunes, el juez Bennathan describió al actor como "un depredador sexual que creyó que la fama le permitía actuar como quisiera, cuando quisiera, sin las reglas por las que viven las personas decentes”. A su vez, señaló que abusó de su posición como figura pública para captar a sus víctimas.

Russell Brand escuchó las declaraciones de las cuatro víctimas, "sin mostrar emoción alguna", indican medios internacionales. El actor fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de atentado al pudor.

Uno de los relatos más fuertes fue el de la mujer que fue violada analmente en 2009 en el domicilio del acusado en Londres. La joven comentó que “carga el trauma consigo cada día" y que "con frecuencia se siente interminable”, mientras que convive con angustia, dolor y terror por haber contraído VIH. (NA)