Una marea de fieles aguarda al papa León XIV para la misa en Córdoba

Miles de personas aguardaban este martes en el Polo Aeronáutico a la espera de la segunda misa que el papa León XIV celebra en el país, en el marco de su visita oficial.

El Sumo Pontífice encabezará la ceremonia central en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

Antes del oficio religioso, León XIV recorre las calles de la provincia a bordo de un papamóvil descubierto para saludar a los fieles que se acercan a lo largo del trayecto. El recorrido cuenta con un operativo de vallado para facilitar la presencia de los asistentes y garantizar que puedan ver el paso de la comitiva. Según informaron desde la organización, la iniciativa busca que peregrinos y vecinos reciban su saludo de cerca.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras las actividades previstas en territorio cordobés, el Papa regresará a Buenos Aires para participar de una masiva vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. (NA)