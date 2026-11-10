Se reunió el radicalismo y afirmó que competirá en 2027 con candidato a presidente propio

Más de 500 radicales bonaerenses asistieron el sábado en Baradero al Encuentro Provincial de la UCR, organizado por la Convención Provincial. Allí la UCR planteó sus fuertes cuestionamientos al plan económico del presidente Javier Milei y manifestó la decisión de contar con un candidato a presidente propio en 2027.

Entre otros, participaron el titular del Comité Provincia de la UCR, Emiliano Balbín; la vicepresidenta Josefina Mendoza; el secretario general Matías Civale; el presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Rossi, y el presidente del Comité Baradero, Martín Genoud.

En representación de Bahía Blanca estuvo el titular del comité local, Fernando Roig.

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Tercero desde la izquierda, Fernando Roig.

El análisis por la economía de las familias fue el eje de las conversaciones. Según los radicales, la desaceleración de la inflación no se refleja en el bolsillo ya que salarios y jubilaciones se retrasan mientras crecen la desocupación y las deudas. Asimismo criticaron la ausencia de obra pública trasladando responsabilidades a la Provincia y los municipios.

En el Panel de Economía, el economista Daniel Artana expuso el impacto del programa económico nacional en el empleo, las pymes y los hogares. Luego, en el Panel de Análisis Político, Lara Goyburu, directora ejecutiva de la consultora Management & Fit, presentó un análisis del humor social y del escenario político de cara a los próximos años.

El cierre institucional estuvo a cargo de Pablo Nicoletti, presidente de la Convención Provincial, y de Leonel Chiarella, titular del Comité Nacional de la UCR. Ambos coincidieron en que la alternativa nacional de la Unión Cívica Radical debe explicitar propuestas concretas para mejorar las condiciones del trabajo, la producción y la economía de las familias.

"Los números de la macroeconomía no pueden ser la excusa para no ver lo que pasa en cada casa. Hay familias que no llegan a fin de mes y trabajadores que pierden su empleo. El radicalismo no va a mirar para otro lado: la alternativa es la UCR, con un candidato a presidente radical", dijo Nicoletti. (Con información de latecla.info)