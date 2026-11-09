Viaje a Córdoba, regreso y vigilia: la agenda completa del papa León XIV en su tercer día en la Argentina

El papa León XIV continuará este martes con su intensa agenda de actividades pastorales y sociales, en el marco de su histórica primera visita a la Argentina.

La tercera jornada del Pontífice en el país comenzará con un viaje a la ciudad de Córdoba: el avión papal partirá desde Buenos Aires a las 7.30 y está previsto que llegue al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella cerca de las 9.

Ya en la capital mediterránea, León XIV celebrará a las 10 una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), y luego se trasladará hacia el casco histórico para tomar contacto directo con la comunidad.

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El viaje se realizará a partir de las 11.45, cuando el jefe de la Iglesia aborde el Papamóvil descubierto para comenzar el trayecto abierto al público. Según comunicó la organización del evento, "será la oportunidad para que fieles y peregrinos puedan verlo pasar y recibir su saludo".

A las 12.30, el Papa saldrá al balcón del Arzobispado cordobés para dirigir unas palabras a los presentes.

Finalizado el saludo, el Santo Padre se desplazará hacia la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde a las 15.15 presidirá un encuentro convocado con el clero local, con la participación de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

La actividad concluirá a las 16.55, momento en que el Papa emprenderá el viaje de regreso a Buenos Aires.

A las 20.15 está previsto que León XIV encabece una vigilia de oración con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Este encuentro será otro de los momentos de mayor convocatoria popular, ya que reunirá a jóvenes de distintas diócesis y comunidades religiosas de todo el país.