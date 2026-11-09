La Suprema Corte bonaerense declaró de interés la visita del papa León XIV

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires declaró de interés la visita del papa León XIV a la Argentina y, especialmente, las actividades que se desarrollan en territorio bonaerense.

La medida fue dispuesta mediante el Acuerdo 4246, en el que el tribunal destacó que el acontecimiento excede el ámbito religioso y representa una oportunidad para promover valores como la paz, la solidaridad, el diálogo y la dignidad humana.

En ese contexto, el presidente de la Suprema Corte, Sergio Gabriel Torres, dio la bienvenida al Pontífice y resaltó la importancia de su llegada como una oportunidad para fortalecer la convivencia social y el respeto por las diferencias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En un mundo convulsionado, atravesado por conflictos, violencia y divisiones, el Papa León nos habla de paz", expresó Torres.

Además, sostuvo que la paz se construye diariamente a través del respeto, la tolerancia, la escucha y el diálogo.

Finalmente, el magistrado manifestó su deseo de que la visita permita renovar el compromiso de la sociedad con la convivencia y la construcción colectiva, y reafirmó la importancia de "vivir juntos, pensar distinto y construir en común".