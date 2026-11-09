León XIV: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”

En un discurso con fuertes definiciones sociales y económicas, el papa León XIV defendió la justicia social, reivindicó el papel de los sindicatos y los movimientos sociales y destacó la responsabilidad del Estado en la búsqueda del bien común.

Sus palabras marcaron diferencias de enfoque con varias de las posiciones del gobierno de Javier Milei.

Durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA), el pontífice sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Además, calificó al desempleo como un verdadero drama, al considerar que la falta de trabajo no solamente priva a las personas de ingresos, sino que también afecta su dignidad y las expone a la exclusión social.

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León XIV también alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial y la automatización sin regulación, al advertir que pueden poner en riesgo numerosos puestos laborales.

Uno de los aspectos más destacados de su intervención fue la reivindicación de los sindicatos, a los que definió como instituciones indispensables para defender los derechos de los trabajadores y representar a quienes no tienen voz. Sin embargo, les reclamó mayor compromiso con los trabajadores informales, precarizados y excluidos.

En relación con los movimientos sociales, el papa destacó su capacidad de organización comunitaria y recordó las tres demandas históricas impulsadas por Francisco, como tierra, techo y trabajo, a las que definió como exigencias de la justicia social.

“Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo.

Y añadió: “Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”.

También se refirió al papel del Estado y sostuvo que debe intervenir para garantizar el bien común, regular la actividad económica y acompañar a los sectores que no pueden resolver sus necesidades por sí mismos.

Ante un auditorio integrado por empresarios, dirigentes sindicales, referentes sociales y funcionarios nacionales, León XIV cuestionó que el beneficio económico sea considerado el único parámetro del éxito empresarial. En ese sentido, afirmó que la rentabilidad debe evaluarse en función de su aporte a la sociedad.

El discurso recuperó varios de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y del pensamiento de Francisco, especialmente la solidaridad, la distribución equitativa de las oportunidades y la defensa de la dignidad humana.

En otro tramo de su mensaje en la UCA, el papa se refirió al rol de los gremios. Dijo que deben ser “instrumento de solidaridad y cohesión”, y canales de colaboración entre el trabajador y la empresa.

Los calificó como una “institución indispensable” cuando “defienden a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”.

No obstante, León XIV advirtió que, si quieren preservar “la autoridad moral”, el sindicalismo “debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”. En ese sentido, les pidió que tengan en cuenta las transformaciones que atraviesa el mundo laboral.

La intervención del Pontífice dejó un mensaje contundente para la Argentina: el crecimiento económico no puede construirse a costa de los trabajadores ni de los sectores más vulnerables. La justicia social, el empleo y el bien común deben ocupar un lugar central en cualquier proyecto de desarrollo. (Fuente: TN).