La cobertura internacional: los medios extranjeros pusieron el foco en las "críticas" del Papa a Milei

Medios internacionales de Estados Unidos y Europa pusieron el foco en las "críticas" que el Papa León XIV le habría dirigido a Javier Milei por las políticas de recortes en áreas sensibles como Discapacidad y también al instar al "uso cuidadoso de las palabras", en lo que pareció un cuestionamiento al estilo confrontativo del Presidente hacia sus adversarios políticos.

Por caso, el medio británico The Telegraph señaó que el Sumó Pontífice "criticó" al mandatario argentino en una "incómoda reunión durante su visita a Buenos Aires".

La BBC, también del Reino Unido, también indicó que la prédica del Papa a favor de "beneficiar a todos, incluidos los pobres", constituye una "crítica diplomática pero punzante a las medidas de austeridad del presidente Javier Milei".

Según este medio, León XIV hizo "una referencia velada a los controvertidos recortes del gobierno a la asistencia por discapacidad."

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"En lo que pareció ser una reprimenda al estilo combativo y al lenguaje de Milei, el Papa dijo que fortalecer la democracia requería una 'voluntad de escuchar' y el 'uso cuidadoso de las palabras'", agregó la BBC en su crónica.

The Times, otra publicación del Reino Unido, consideró que "León ha utilizado su viaje a Argentina para desafiar al presidente Milei en su política de 'motosierra' de recortes salvajes al gasto en bienestar social y educación que han ayudado a reducir la inflación del 200 por ciento a alrededor del 32 por ciento, pero que también han eliminado alrededor de 300.000 empleos y han dejado a las familias en la línea de pobreza".

"También elogió el 'uso cuidadoso de las palabras' y la 'búsqueda paciente del acuerdo' en política, un golpe aparente a Milei, quien presenta a sus enemigos como 'basura humana' y ha llamado al predecesor argentino de León, el papa Francisco, 'un hijo de puta predicando el comunismo'", completó este medio.

En la misma sintonía, The Guardian (Reino Unido) subrayó que "el papa León XIV lanzó una crítica mordaz a las duras medidas de austeridad del presidente Javier Milei el domingo, insistiendo en que el crecimiento debe beneficiar a todos en un discurso recibido con un aplauso arrebatado".

El medio neoyorquino The Wall Street Journal se refirió a un choque de estilos entre el Sumo Pontífice y el presidente argentino, con palabras peyorativas sobre éste último.

"El papa León XIV es un misionero de voz suave que andaba a caballo para ministrar a los pobres en rincones remotos. El presidente Javier Milei es un populista que blande una motosierra, que recorta el gasto público, defiende el capitalismo sin restricciones y llama al bienestar social 'una aberración' similar al robo", indicó

The Washington Post, por su parte, citó a un historiador que sugirió que "ir al centro de discapacitados es un dolor de cabeza para el Gobierno, porque es básicamente un signo de crítica a sus políticas".

"El papa León XIV lanzó una reprimenda velada a la austeridad polarizadora y al estilo fanfarrón del presidente pro-Trump de Argentina, Javier Milei, mientras se adentraba en un debate nacional políticamente tenso en la tierra natal de su predecesor (Francisco)", editorializó el prestigioso medio de la capital norteamericana.

La CNN recordó los insultos que en el pasado reciente profirió de Milei contra Francisco, a quien llegó a llamar "imbécil", "representante del maligno en la tierra" y "mierda de papa".

"El papa León XIV ha llamado al presidente argentino Javier Milei y a los líderes políticos del país a 'salvaguardar la democracia' y a demostrar un 'uso cuidadoso de las palabras' durante su primer discurso en Buenos Aires", apuntó sobre el discurso del actual jefe de la iglesia Católica.

USA Today hizo hincapié en que "el papa León XIV le dijo al presidente argentino Javier Milei que 'reconozca los límites' del poder durante la segunda parada de su gira de 12 días por Sudamérica".

Para El País de España, la visita del Sumo Pontífice al Pequeño Cottolengo en Claypole fue "una flecha al corazón de Javier Milei" por los recortes en discapacidad.

"La seguridad con la que el Gobierno anticipaba que el Papa evitaría los mensajes políticos se esfumó al pisar suelo argentino. El domingo, el Pontífice abogaba por 'el cuidado de la palabra' y el respeto para los que piensan distinto", comentó el medio español a prósito del discurso del Papa en el Palacio Libertad. (NA)