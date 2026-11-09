En el encuentro interreligioso, el Papa llamó a defender la dignidad humana y trabajar por la paz

"Me alegra mucho saludarlos durante este Viaje apostólico. Nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad, que fueron fundamentales en la vida del Papa Francisco y que ahora queremos fortalecer construyendo nuevos puentes, es decir, nuevos caminos de colaboración en la sociedad en la que vivimos", comenzó León XIV en su discurso frente a más de 100 líderes en un encuentro interreligioso e intercultural en el Palacio San Martín.

El Pontífice planteó que "la identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes, formado por los pueblos originarios y por tantos inmigrantes de distintas partes del mundo que fueron llegando a esta tierra a lo largo de los siglos, trayendo en sus baúles sus sueños y su fe -al principio fueron católicos, evangélicos y judíos, y después muchos más".

"Todos ellos, en su diversidad, aprendieron a trabajar juntos, a formar familias y comunidades, a construir colonias y aldeas, 'en admirable simbiosis con las tradiciones locales'. Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad", sostuvo.

"Las religiones custodian la dignidad humana: en la oración, que expresa nuestra fe, los ideales de bien y de justicia, de salud y de paz no son palabras vacías, que hay que llenar con intereses particulares, sino testimonios de nuestra voluntad común, que tiende a la alegría", remarcó el Papa.

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"Cada vez que oramos, por tanto, hemos de cuidar de quien vive junto a nosotros, haciendo verdaderas las palabras que pronunciamos con una fraternidad renovada. Mientras alabamos a Dios por el don de la vida, defendámosla siempre y para todos, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia", añadió.

Luego de su discurso ante líderes interreligiosos, el papa León encendió una vela y pidió un minuto de silencio por la paz. (TN)