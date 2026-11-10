Javier Milei seguirá de cerca el operativo de seguridad por la vigilia de León XIV con jóvenes

El presidente Javier Milei monitoreará esta tarde el operativo de seguridad que coordina el Ministerio de Seguridad para el encuentro de León XIV con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

De regreso a la Ciudad de Buenos Aires, tras su paso por la provincia de Córdoba, el Sumo Pontífice protagonizará una nueva actividad con la juventud.

Si bien el mandatario no asistirá, se encargará de supervisar el operativo que desplegará la cartera que comanda Alejandra Monteoliva para garantizar las medidas de seguridad correspondientes.

Lo cierto es que la vigilia configura una de las actividades más convocantes de la agenda de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que permanecerá en el país hasta este miércoles 11 de noviembre.

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Para eso, desde las 18, Milei asistirá al Comando Unificado de Control, ubicado en el edificio del ministerio, para seguir de cerca la coordinación de las fuerzas de seguridad, que buscarán garantizar el control del perímetro.

También estará presente Alejandra Monteoliva, que retonarná esta tarde de su viaje a Córdoba, para escoltar al Santo Padre. Asisten en representación del Poder Ejecutivo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Por estas horas, León XIV se encuentra en Córdoba, donde brinda una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego protagonizará un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastolares en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Esta tarde, regresará a la Ciudad de Buenos Aires. El vuelo está programada para las 16.55, con la llegada a las 18. El Sumo Pontífice cerrará la jornada con una vigilia con jóvenes que se celebrará desde las 20.15 en el Monumento de los Españoles. (NA)