Última función de Impro Delivery en los festejos por sus 20 años

Luego de varios meses a puro festejo con funciones agotadas y un amplio recorrido por muchas salas de la ciudad, se despide la saga de los "Veinte años de Impro Delivery".

La última función será el viernes 20 de noviembre, a las 21:30, en la Alianza Francesa (Fitz Roy 49).

Impro Delivery está integrado por Pablo Macchi, Rubén Cordi (improvisación actoral) y Marcos Marchegiani (improvisación musical) bajo la dirección de Alexis Mondelo.

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Desde hace dos décadas, el grupo construye un espectáculo único donde nada está guionado. Cada función nace de las ideas del público, que propone títulos, situaciones y disparadores que los actores transforman en escenas en el momento. De esta manera, cada noche es irrepetible.

Con un estilo propio basado en la rapidez, la creatividad y el juego escénico, Impro Delivery convierte el escenario en un espacio de riesgo, humor y complicidad con el espectador. Una experiencia dinámica, cercana y abierta a todas las edades.

"Este año aniversario nos propusimos llevar el show a distintos espacios de Bahía Blanca, ampliando el recorrido y celebrando junto al público de siempre y a muchas personas que se acercaron por primera vez, generando funciones maravillosas. Estamos felices por estos 20 años", expresó el grupo en un comunicado.

Las entradas se pueden conseguir al 291-4268467 o bien en Instagrama en @improdelivery.