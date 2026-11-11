Última función de Impro Delivery en los festejos por sus 20 años
El grupo de improvisación teatral realizó funciones en diferentes salas de Bahía Blanca y realizará un cierre a toda máquina.
Luego de varios meses a puro festejo con funciones agotadas y un amplio recorrido por muchas salas de la ciudad, se despide la saga de los "Veinte años de Impro Delivery".
La última función será el viernes 20 de noviembre, a las 21:30, en la Alianza Francesa (Fitz Roy 49).
Impro Delivery está integrado por Pablo Macchi, Rubén Cordi (improvisación actoral) y Marcos Marchegiani (improvisación musical) bajo la dirección de Alexis Mondelo.
Desde hace dos décadas, el grupo construye un espectáculo único donde nada está guionado. Cada función nace de las ideas del público, que propone títulos, situaciones y disparadores que los actores transforman en escenas en el momento. De esta manera, cada noche es irrepetible.
Con un estilo propio basado en la rapidez, la creatividad y el juego escénico, Impro Delivery convierte el escenario en un espacio de riesgo, humor y complicidad con el espectador. Una experiencia dinámica, cercana y abierta a todas las edades.
"Este año aniversario nos propusimos llevar el show a distintos espacios de Bahía Blanca, ampliando el recorrido y celebrando junto al público de siempre y a muchas personas que se acercaron por primera vez, generando funciones maravillosas. Estamos felices por estos 20 años", expresó el grupo en un comunicado.
Las entradas se pueden conseguir al 291-4268467 o bien en Instagrama en @improdelivery.