Savoretti y Los Indescriptibles presenta nuevo disco en Bahía

Después de más de dos décadas de recorrido musical, Diego Savoretti vuelve a presentarse en su ciudad natal con Los Indescriptibles. La cita será este domingo 15 de noviembre, a las 21, en el Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia (avenida Colón 31), gracias al Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca. Allí el grupo ofrecerá un espectáculo que tendrá como protagonista a su nuevo álbum, La Inercia del Carnaval.

La propuesta combinará las canciones del flamante material con un recorrido por aquellas composiciones que ya construyeron su propia historia junto al público. Una oportunidad para encontrarse con el universo musical de un artista que hizo de la canción de autor su principal territorio de exploración.

El nuevo disco reúne 14 canciones y presenta un trabajo sonoro minucioso, con múltiples capas, géneros y universos líricos. Grabado y mezclado entre Supercharango y Délfor Estudio Móvil, tuvo la mezcla de Javier Mazzarol y la masterización de Daniel Ovie. La producción artística estuvo a cargo del propio Savoretti, responsable también de las letras y músicas de todas las composiciones.

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Entre los detalles más significativos aparece la canción que da nombre al álbum, que incorpora un audio original de la primera entrevista a las Madres de Plaza de Mayo, realizada por los periodistas Jan Van Der Putten y Frits Jelle Barend durante el Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina.

Otro momento especial es «Guitarras de Cristal», una composición dedicada a la memoria de Hernán Crosina, amigo y socio fundador de Los Indescriptibles. Además, el bandoneón de Lisandro Adrover aporta su sonido en «Vestido Gris» y «Guitarras de Cristal». La portada, por su parte, reproduce un payaso pintado al óleo por Andrea Savoretti.

Nacido en Bahía Blanca, Diego Savoretti es músico, cantante, compositor y productor. Al frente de Los Indescriptibles, construyó una propuesta que combina canciones de autor con ejecución de banda y pasajes instrumentales. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra «Nietos», dedicada a las Abuelas de Plaza de Mayo. También compuso la música para la adaptación teatral de Escenas de la vida conyugal, de Ingmar Bergman, dirigida por Norma Aleandro y protagonizada por Andrea Pietra y Ricardo Darín.

Para esta presentación estará acompañado por Lucas Sellan en bajo, Víctor Filipich y Agustín Guarco en guitarras y Manuel Álvarez en batería.

Una noche para descubrir las nuevas canciones y reencontrarse con una trayectoria que mantiene a Bahía Blanca como parte fundamental de su identidad musical.