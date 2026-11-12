Así serán los premios Martín Fierro de Cable 2026

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La gala de premiación iniciará a las 21

La duodécima edición de los premios Martín Fierro de Cable —organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA)— se llevará adelante este jueves con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que Paula Varela y Guido Záffora estarán al frente de la alfombra roja.

La gala de premiación iniciará a las 21, mientras que los looks destacados se podrán ver a partir de las 19.30, a través de A24.

Los nominados son:

Interés general

• Basta Baby (Ángel Pedro "Baby" Etchecopar - A24)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

• Duro de callar (Tomás Méndez - Crónica)

• Redespiertos (Guido Martínez - TN)

Magazine

• Arranca la tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor - A24)

• Duro de domar (Pablo Duggan - C5N)

• Empezar el día (Amalia "Yuyito" González - Ciudad Magazine)

• Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin - Argentina 12)

Económico

• Economía & Real Estate (Daniel Zampone - Metro)

• Mediodía económico con Santiago Llul (Santiago Llul - Canal Económico)

• Comunidad de negocios (José del Río - La Nación+)

Periodístico

• Argenzuela (Jorge Rial - C5N)

• ¿La ves? (Jonatan Viale - TN)

• Minuto Uno (Gustavo "Gato" Sylvestre - C5N)

• WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti - A24)

Cultural/Educativo

• El baúl de Charlie (Charlie López - TN)

• Los siete locos (Cristina Mucci - Canal de la Ciudad)

• Mi país (Victoria Vanella - Argentina 12)

De entrevistas

• Cuerpo técnico (Hernán Castillo y Juan Russo - DeporTV)

• Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio - A24)

• Right Now (Julieta Camaño - C5N)

Arte, moda y tendencia

• La jaula de la moda (Joaquín "El Pollo" Álvarez - Ciudad Magazine)

• Mandinga Tattoo (Diego Staropoli - Canal de la Ciudad)

• Palacios y mansiones (Fabián Medina Flores - Canal A)

Noticiero diurno

• Otra mañana (Antonio Laje - A24)

• Siempre noticias (Germán "Pampa" Mónaco y Liliana Caruso - Crónica TV)

• Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini - TN)

Noticiero central

• Diario de las 20 (Analía Argento - Arg12)

• La noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauterucci - Canal 26)

• Más verdad (Esteban Trebucq - La Nación +)

• Tierra de nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez - Crónica TV)

Deportivo

• El juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto - DSports)

• Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi - TyC Sports)

• ESPN F12 (Mariano Closs - ESPN)

Periodístico deportivo

• Sportia (Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Majo Lezcano, Juan Martín Rinaldi, Guido Bercovich, Daniela Etcheverry y Pablo Lamedica - TyC Sports)

• SportsCenter (Pablo Ferreira, Alina Moine, Pablo Stecco, Marcelo Lopez, Ayrton Ruiz, Cecilia Bonelli, Agustina Casanova, Agostina Larocca, Agostina Scalise, Mercedes Margalot, Teo Coquet, Nicolás Venier, Máximo Palma, Germán Paoloski, Martín Altberg, Jorge Baravalle, Agustín Caviglia, Jorge Barril y Francisco Canepa - ESPN)

• TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)

• TNT Data Sports (Ángela Lerena, Matías García, Emiliano Espinoza y Lautaro Iraola - TNT Sports)

Musical

• Copes Tango Show (Johana Copes - Canal de la Ciudad)

• Cultura DJ (Gustavo Palmer - Canal de la Ciudad)

• Q Íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari - Quiero Música en Mi Idioma)

Infantil/Juvenil

• Argentinhitos (Paka Paka)

• Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

• Selenkay - Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica "Monna" Antonopulos y Manuel Ramos - Disney Channel)

Servicio informativo

• A24

• C5N

• Crónica TV

• TN

Documental

• Adolfo Cambiaso: en el nombre del polo (Star Channel)

• Generación Dorada (Fox Sports)

• Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

• A ciencia cierta (Daniel Stamboulian - Metro)

• Alimenta tu vida (Alicia Crocco - Metro)

• Doctor C (Guillermo Capuya - C5N)

Culinario

• Cocina sin límites (Salvador Mazzocchi - Discovery y Discovery Home & Health)

• Historias ricas (TN)

• Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera - El Gourmet)

Programa rural

• Bichos de campo (Matías Longoni - Metro)

• TN Campo (TN)

• Tranquera abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

• Abriendo caminos (América Sports)

• El turismo y la hospitalidad (Cristina Castro - Canal 26)

• Turismo Argentina (Diego D’Angelo - Metro)

De servicios

• El defensor (Adrián Frascino - Crónica TV)

• Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti - TN)

• Las tardes de Pink (Judith Casal - KZO)

• Transición 2030 (Catalina de Elia - A24)

Juegos/Entretenimientos/Reality/Humor

• C5N en tu barrio (Diego Costa - C5N)

• Para alquilar balcones (Martina Soto Pose - Canal de la Ciudad)

• Tarico Fake News (Ariel Tarico - TN)

Producción integral

• América 24 (A24)

• Cromañón, 20 años (Somos AMBA)

• Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo - Crónica TV)

• Morir en guerra ajena (TN)

• C5N (Nicolás Bocache)

Labor humorística

• Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)

• Roberto Peña (La Liga de la Risa - Somos AMBA)

• Romina "Romi" Scalora (La vuelta - Fox Sports)

Labor conducción femenina

• Carolina Amoroso (TN Internacional - TN)

• Marina Calabró (Arranca la tarde - A24)

• Paula Bernini (Tempraneros - TN)

Labor conducción masculina

• Diego Sehinkman (Solo una vuelta más - TN)

• Eduardo Feinmann (Noticiero A24 - A24)

• Esteban Godoy (Último momento - Domingo - Crónica TV)

• Luis Novaresio (Buen día A24 y Luis Novaresio entrevista - A24)

Labor periodística deportiva

• Alejandro "Ale" Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche - Fox Sports)

• Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA - ESPN)

• Leonardo "Leo" Paradizo (América 24)

• Marcelo Benedetto (El juego - DSports)

• Sebastián "Pollo" Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA - ESPN)

Labor periodística femenina

• Rosario Ayerdi (Argenzuela - C5N)

• Cecilia Boufflet (América 24)

• Débora Plager (+ Info a la tarde - LN+)

Labor periodística masculina

• Alejandro Bercovich (La ley de la selva y Periodistas - C5N)

• Ernesto Hadida (Tiempo real - Crónica TV)

• Nelson Castro (El corresponsal - TN)

• Pablo Rossi (H17 - A24)

Cronista/Movilero

• Cristian Eche (Crónica TV)

• Alejandro Moreyra (C5N)

• Mercedes Mora (A24)

• Fabián Rubino (A24)

Panelista

• Rubén Rabanal (A24)

• Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta - TyC Sports)

• Román Iucht (TNT Fútbol - TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

• Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana - TN)

• Cecilia Marti (Hablemos de esto - TN)

• Lucas Bertero (Empezar el día - Ciudad Magazine)

Columnista político

• Adrián Ventura (Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13 - TN)

• Daniel Bilotta (Odisea Argentina - LN+)

• Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

• Florencia Barragán (Hablemos de esto, TN Central y Está pasando - TN)

• Andrés Lerner (Minuto Uno - C5N)

• Willy Laborda (A24)

• Lara López Calvo (A24)

Columnista policial/judicial

• Iezzi, Gabriel (A24)

• Lucas Occhipinti (Siempre noticias - Crónica TV)

• Nicolás Pizzi (La Nación +)

• Rodrigo Alegre (TN Central - TN)

Aviso publicitario

• Códigos (Aeropuertos Argentina - Don by Havas)

• Conquistadores (Fratelli Branca - Zurda)

• Easy a todo (Easy - Don by Havas)

• Valemos mucho (Banco Macro - Virgin Film)