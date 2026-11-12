Murió Jorge Montejo, el actor que conquistó al público como "Paolo, el rockero"

Jorge Montejo, reconocido por su personaje "Paolo, el rockero", murió a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado por un cuadro de pulmonía.

La noticia se conoció anoche y fue difundida por Carolina Bisgarra, cronista del programa Cortá por Lozano, a través de sus redes sociales.

Montejo fue una de las figuras del humor televisivo argentino durante las décadas de 1980 y 1990. Su personaje se convirtió en un sello propio y le permitió ganarse un lugar en el espectáculo nacional, con participaciones en programas como Badía & Cía, Videomatch y Peligro sin codificar, además de formar parte de la saga cinematográfica Bañeros.

Su popularidad comenzó en 1986, cuando llegó al programa Badía & Cía, conducido por Juan Alberto Badía. Allí terminó de definir la identidad de Paolo, un personaje caracterizado por su larga cabellera oscura, la vincha en la frente, las remeras estampadas y expresiones que se volvieron populares, como "Uhhh... loco" y "¡Qué mala onda!".

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En una entrevista concedida a La Nación en 2020, el humorista había contado cómo surgió el nombre artístico. Según relató, inicialmente el personaje se llamaba Paolo y luego pensó en presentarlo como "el hippie". Sin embargo, la propuesta no lo convencía porque consideraba que los hippies iban a desaparecer. Fue entonces cuando Badía sugirió agregarle la denominación "el rockero".

A lo largo de su vida, Montejo también habló públicamente sobre sus problemas de adicción a la cocaína y las consecuencias que tuvo ese consumo. Después de atravesar una prolongada internación en un neuropsiquiátrico, reconoció que había perdido mucho a raíz de esa situación.

Explicó que su acercamiento a las drogas no había estado relacionado con el ambiente artístico, sino con una situación personal. Según contó, había atravesado una separación sentimental y comenzó a consumir después de observar a otras personas que lo hacían. También recordó que un amigo le había advertido sobre las consecuencias que podía tener esa decisión, aunque en ese momento no tomó en cuenta el consejo.

En sus últimos años, el artista mantuvo el contacto con sus seguidores a través de Instagram, donde se describía como actor, padre y amante del arte. En esa plataforma compartía videos de humor y aspectos de su vida cotidiana.

Su última publicación fue realizada el 18 de octubre de 2024 y estuvo dedicada a un cambio en sus hábitos: había dejado de fumar después de décadas de consumo. En el mensaje contó que solía fumar entre 20 y 40 cigarrillos diarios y que padecía tos persistente y dificultades para realizar actividades cotidianas.

"Decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar", había escrito entonces. También destacó que, desde que abandonó el cigarrillo, había dejado de tener tos, caminaba sin cansarse y descansaba mejor. En ese mismo mensaje alentó a sus seguidores a tomar la decisión de dejar de fumar.

Tras conocerse su fallecimiento, ese último posteo se convirtió en un espacio de despedida. Numerosos usuarios expresaron su tristeza y recordaron el lugar que Paolo ocupó en sus infancias y en la televisión argentina.

"Gracias por hacerme reír en mi niñez", "Hasta siempre, Paolo, nunca te olvidaremos" y "Gracias por tantas risas, genio" fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores. (La Nación)