Insólito: descubrió que su expareja dormía en el tanque de agua de su casa

Una mujer del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital de Santiago del Estero, vivió una insólita situación: descubrió que su expareja habría estado ingresando a escondidas a su vivienda durante la noche y utilizaba la estructura del tanque de agua como refugio para dormir.

La inédita secuencia ocurrió en una casa de la Manzana 65, donde la propietaria comenzó a escuchar ruidos extraños en la parte superior del inmueble durante las dos noches posteriores a la separación.

En ese contexto, y ante la sospecha de que el hombre estaba entrando sin autorización, la mujer solicitó asistencia policial.

De esa manera, efectivos policiales acudieron al lugar, donde inspeccionaron el techo y la zona del tanque de agua. Allí encontraron un par de zapatillas negras y una frazada, elementos que preseuntamente utilizaba el hombre para permanecer oculto durante la noche.

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Si bien la mujer no manifestó inicialmente su intención de presentar una denuncia penal, el caso llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar.

Según trascendió, la expareja se encuentra en situación de calle y también fue echado de la casa de su madre, razón por la que habría optado por permanecer en el tanque de agua.

Asimismo, la fiscal Silvia Jaime Luna dispuso medidas urgentes y ordenó instalar un botón antipánico en el teléfono celular de la mujer, para que pueda solicitar asistencia ante cualquier nuevo episodio. (NA)